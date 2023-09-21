Более 60 улиц Одессы останутся без света: список адресов

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 21 сентября, более 60 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

ул. Академика Вильямса, 75, 77,

ул. Королева академика, 100/100/1.

Где не будет света до 18:00

просп. Свободы, 32, 36

пер.5-й Деревообрабатывающий, 3А-141, 4А,

ул. Аграрно 1-21, 2-18,

ул. Звонка, 28А,

ул. Закарпатская, 28А-72, 33, 39, 209,

пер.Кавказский, 1-7, 2-8.

Где не будет света до 19:00

пров. 2-й Разумовский, 3,7, 7/10, 9, 11,

ул. Болгарская, 5-25, 8-40,

ул. Бунина, 1, 1/15, 3, 4, 4/10, 8,

ул. Василия Жуковского, 2, 4, 5,

ул. Деволановский спуск, 17,

ул. Еврейская, 2/11,2, 2А, 4, 4а, 9, 9А, 13,

ул. Жуковского, 2,

ул. Канатная, 26А, 28, 28/3,

ул. Карантинная, 2, 17,

пров. Катаева, 8,

ул. Михайловская, 1-15, 2, 20, 22,

ул. Осипова, 4, 6, 8, 10,

ул. Пушкинская, 31,

пров. Семафорный, 4,

ул. Семинарская, 11-15Б, 18-26/28,

ул. Средняя, 37, 41, 43.

Где не будет света до 20:00

ул. Дунаевского, 14, 30-60, 31-69,

пров. 1-й Ключевой, 1А, 1, 2, 4, 5, 17,

пров. 2-й Деревообрабатывающий, 1-23, 2-34,

пров. 2-й Ключевой, 1-15А, 2-8,

пров. 2-й Химический, 7,

пров. 3-й Деревообрабатывающий, 1, 2, 3, 6, 6А, 8,

пров. 3-й Химический, 1, 2-14, 9,

пров. 4-й Деревообрабатывающий, 2, 4, 6Б,

ул. Ветрогонова 16-30, 17-31,

ул. Владимира Винниченко, 26-40, 33-49А,

ул. Владимира Хавкина, 1, 1А,-31,

ул. Горина, 8-22, 11-23,

ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,

ул. Дальневосточная, 4Б-18, 5-19Б,

ул. Деревообрабатывающая, 45, 49А,

ул. Ак. Воробьева, 5,

ул. Главная, 27А,

пров. Ключевой, 3-21А,

ул. Крылова, 6А-18, 7-21/2,

ул. Круговая, 10Б-58, 13-55А,

ул. Ломоносова, 20,

ул. Февральская, 35-59, 44-58,

ул. Матросская, 2,

ул. Николая Михновского, 3А-23, 6Б-20,

ул. Мичурина, 19, 19А,

ул. Неждановой, 2-28,

ул. Новомосковская дорога, 19,

ул. Пестеля, 8-18, 29-97,

ул. Посевная, 1-35, 2-56,

ул. Праведников мира, 37, 41, 43, 45, 53А, 53Б, 58, 59, 60, 62, 64, 68А, 78,

ул. Прокатная, 4-12А,

ул. Промышленная, 8Л,

ул. Степная, 1-31,

ул. Тепличная 3Б, 4А,

ул. Училищная, 22, 26,

ул. Хуторская, 15-71, 26-40.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) уточнили, на что следует обратить внимание гражданам, планирующим получить жилищные субсидии. Есть некоторые нюансы при заполнении заявления и декларации о доходах и расходах.