Понад пів сотні вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE / Юлія Браславська

Сьогодні, 26 вересня, частина міста залишиться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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пров. 1-2й Магнітогорський,

вул. Ак. Вільямса,

вул. Амундсена,

пров. Байдарочник,

вул. Гумільова,

вул. Ковалевського,

вул. Магнітогорська,

пров. Магнітогорський,

пров. Маячний,

пров. Павлова,

вул. Панченка,

пров. Панченко,

вул. Рибальська балка,

вул. Рульовий,

вул. Художника Федорова,

пров. Човновий,

пров. Якірний,

вул. Добровольського,

вул. Гагарінське плато.

Де не буде світла до 19:00

вул. Ак. Панкратової,

вул. В. Хавкіна,

вул. Кругова,

вул. Матроська,

вул. 2-а Лагерна,

вул. Артилерійська,

вул. Бабеля,

вул. Багрицького,

вул. Балківська,

вул. Бреуса,

вул. Весіння,

вул. Глиняна,

вул. Головковська,

пров. Квітковий,

пров. Кедровий,

вул. Кибальчича,

вул. Кристаловського,

вул. Кропивницького,

вул. Луганська,

Люстдорфська дор.,

пров. Люстдорфський,

вул. Малиновського,

пров. Обсерваторний,

пров. Овражний,

пров. Юрженка,

вул. Педагогічна,

вул. С. Перовської,

вул. Республіканська,

вул. Ол.Тимошенка,

вул. Транспортна,

вул. В. Фігнер,

вул. Фонтанська дор.,

вул. Цегельнозаводська,

пров. 2-й Черепанових.

Нагадаємо, стало відомо, що у жовтні українці платитимуть за електроенергію за таким само тарифом, що й у вересні. Його вартість становить 2,64 грн за кіловат-годину, при цьому обсяг споживання неважливий.