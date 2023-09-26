Понад пів сотні вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес
26 вересня 2023 13:00
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE / Юлія Браславська
Сьогодні, 26 вересня, частина міста залишиться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 17:00
- пров. 1-2й Магнітогорський,
- вул. Ак. Вільямса,
- вул. Амундсена,
- пров. Байдарочник,
- вул. Гумільова,
- вул. Ковалевського,
- вул. Магнітогорська,
- пров. Магнітогорський,
- пров. Маячний,
- пров. Павлова,
- вул. Панченка,
- пров. Панченко,
- вул. Рибальська балка,
- вул. Рульовий,
- вул. Художника Федорова,
- пров. Човновий,
- пров. Якірний,
- вул. Добровольського,
- вул. Гагарінське плато.
Де не буде світла до 19:00
- вул. Ак. Панкратової,
- вул. В. Хавкіна,
- вул. Кругова,
- вул. Матроська,
- вул. 2-а Лагерна,
- вул. Артилерійська,
- вул. Бабеля,
- вул. Багрицького,
- вул. Балківська,
- вул. Бреуса,
- вул. Весіння,
- вул. Глиняна,
- вул. Головковська,
- пров. Квітковий,
- пров. Кедровий,
- вул. Кибальчича,
- вул. Кристаловського,
- вул. Кропивницького,
- вул. Луганська,
- Люстдорфська дор.,
- пров. Люстдорфський,
- вул. Малиновського,
- пров. Обсерваторний,
- пров. Овражний,
- пров. Юрженка,
- вул. Педагогічна,
- вул. С. Перовської,
- вул. Республіканська,
- вул. Ол.Тимошенка,
- вул. Транспортна,
- вул. В. Фігнер,
- вул. Фонтанська дор.,
- вул. Цегельнозаводська,
- пров. 2-й Черепанових.
Нагадаємо, стало відомо, що у жовтні українці платитимуть за електроенергію за таким само тарифом, що й у вересні. Його вартість становить 2,64 грн за кіловат-годину, при цьому обсяг споживання неважливий.