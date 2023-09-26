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Понад пів сотні вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес

26 вересня 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Понад пів сотні вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE / Юлія Браславська
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 26 вересня, частина міста залишиться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • пров. 1-2й Магнітогорський, 
  • вул. Ак. Вільямса, 
  • вул. Амундсена, 
  • пров. Байдарочник, 
  • вул. Гумільова, 
  • вул. Ковалевського, 
  • вул. Магнітогорська, 
  • пров. Магнітогорський, 
  • пров. Маячний,
  • пров. Павлова, 
  • вул. Панченка, 
  • пров. Панченко, 
  • вул. Рибальська балка, 
  • вул. Рульовий, 
  • вул. Художника Федорова, 
  • пров. Човновий, 
  • пров. Якірний, 
  • вул. Добровольського,
  • вул. Гагарінське плато. 

Де не буде світла до 19:00

  • вул. Ак. Панкратової, 
  • вул. В. Хавкіна, 
  • вул. Кругова, 
  • вул. Матроська,
  • вул. 2-а Лагерна, 
  • вул. Артилерійська, 
  • вул. Бабеля, 
  • вул. Багрицького, 
  • вул. Балківська, 
  • вул. Бреуса, 
  • вул. Весіння, 
  • вул. Глиняна, 
  • вул. Головковська, 
  • пров. Квітковий, 
  • пров. Кедровий, 
  • вул. Кибальчича, 
  • вул. Кристаловського, 
  • вул. Кропивницького, 
  • вул. Луганська, 
  • Люстдорфська дор., 
  • пров. Люстдорфський, 
  • вул. Малиновського, 
  • пров. Обсерваторний, 
  • пров. Овражний, 
  • пров. Юрженка, 
  • вул. Педагогічна, 
  • вул. С. Перовської, 
  • вул. Республіканська, 
  • вул. Ол.Тимошенка, 
  • вул. Транспортна, 
  • вул. В. Фігнер, 
  • вул. Фонтанська дор., 
  • вул. Цегельнозаводська, 
  • пров. 2-й Черепанових.

Нагадаємо, стало відомо, що у жовтні українці платитимуть за електроенергію за таким само тарифом, що й у вересні. Його вартість становить 2,64 грн за кіловат-годину, при цьому обсяг споживання неважливий.

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