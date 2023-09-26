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Более полусотни улиц в Одессе останутся без света: список адресов

26 сентября 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Более полусотни улиц в Одессе останутся без света: список адресов
Отключение света. Фото: Новини.LIVE / Юлия Браславская
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 26 сентября, часть города останется без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

  • пров. 1-2й Магнитогорский,
  • ул. Ак. Вильямса,
  • ул. Амундсена,
  • пров. Байдарочник,
  • ул. Гумилева,
  • ул. Ковалевского,
  • ул. Магнитогорская,
  • пров. Магнитогорский,
  • пров. Бредовый,
  • пров. Павлова,
  • ул. Панченко,
  • пров. Панченко,
  • ул. Рыболовная балка,
  • ул. Рулевой,
  • ул. Художника Федорова,
  • пров. Лодочный,
  • пров. Якорный,
  • ул. Добровольского,
  • ул. Гагаринское плато.

Где не будет света до 19:00

  • ул. Ак. Панкратовой,
  • ул. В. Ховкина,
  • ул. Кругово,
  • ул. Матросская,
  • ул. 2-я Лагерна,
  • ул. Артиллерийская,
  • ул. Бабель,
  • ул. Багрицкого,
  • ул. Балковская,
  • ул. Бреус,
  • ул. Весенняя,
  • ул. Глиняная,
  • ул. Головковская,
  • пров. Цветочный,
  • пров. Кедровый,
  • ул. Кибальчича,
  • ул. Кристалловского,
  • ул. Кропивницкого,
  • ул. Луганская,
  • Люстдорфская взр.,
  • пров. Люстдорфский,
  • ул. Малиновского,
  • пров. Обсерваторный,
  • пров. Овражный,
  • пров. Юрженко,
  • ул. Педагогическая,
  • ул. С. Перовской,
  • ул. Республиканская,
  • ул. Ол.Тимошенко,
  • ул. Транспортная,
  • ул. В. Фигнер,
  • ул. Фонтанская взр.,
  • ул. Кирпичнозаводская,
  • пров. 2-й Черепановых.

Напомним, стало известно, что в октябре украинцы будут платить за электроэнергию по такому же тарифу, что и в сентябре. Его стоимость составляет 2,64 грн за киловатт-час, при этом объем потребления не важен.

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