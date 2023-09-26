Более полусотни улиц в Одессе останутся без света: список адресов

Отключение света. Фото: Новини.LIVE / Юлия Браславская

Сегодня, 26 сентября, часть города останется без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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пров. 1-2й Магнитогорский,

ул. Ак. Вильямса,

ул. Амундсена,

пров. Байдарочник,

ул. Гумилева,

ул. Ковалевского,

ул. Магнитогорская,

пров. Магнитогорский,

пров. Бредовый,

пров. Павлова,

ул. Панченко,

пров. Панченко,

ул. Рыболовная балка,

ул. Рулевой,

ул. Художника Федорова,

пров. Лодочный,

пров. Якорный,

ул. Добровольского,

ул. Гагаринское плато.

Где не будет света до 19:00

ул. Ак. Панкратовой,

ул. В. Ховкина,

ул. Кругово,

ул. Матросская,

ул. 2-я Лагерна,

ул. Артиллерийская,

ул. Бабель,

ул. Багрицкого,

ул. Балковская,

ул. Бреус,

ул. Весенняя,

ул. Глиняная,

ул. Головковская,

пров. Цветочный,

пров. Кедровый,

ул. Кибальчича,

ул. Кристалловского,

ул. Кропивницкого,

ул. Луганская,

Люстдорфская взр.,

пров. Люстдорфский,

ул. Малиновского,

пров. Обсерваторный,

пров. Овражный,

пров. Юрженко,

ул. Педагогическая,

ул. С. Перовской,

ул. Республиканская,

ул. Ол.Тимошенко,

ул. Транспортная,

ул. В. Фигнер,

ул. Фонтанская взр.,

ул. Кирпичнозаводская,

пров. 2-й Черепановых.

Напомним, стало известно, что в октябре украинцы будут платить за электроэнергию по такому же тарифу, что и в сентябре. Его стоимость составляет 2,64 грн за киловатт-час, при этом объем потребления не важен.