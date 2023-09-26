Более полусотни улиц в Одессе останутся без света: список адресов
26 сентября 2023 13:00
Отключение света. Фото: Новини.LIVE / Юлия Браславская
Сегодня, 26 сентября, часть города останется без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Где не будет света до 17:00
- пров. 1-2й Магнитогорский,
- ул. Ак. Вильямса,
- ул. Амундсена,
- пров. Байдарочник,
- ул. Гумилева,
- ул. Ковалевского,
- ул. Магнитогорская,
- пров. Магнитогорский,
- пров. Бредовый,
- пров. Павлова,
- ул. Панченко,
- пров. Панченко,
- ул. Рыболовная балка,
- ул. Рулевой,
- ул. Художника Федорова,
- пров. Лодочный,
- пров. Якорный,
- ул. Добровольского,
- ул. Гагаринское плато.
Где не будет света до 19:00
- ул. Ак. Панкратовой,
- ул. В. Ховкина,
- ул. Кругово,
- ул. Матросская,
- ул. 2-я Лагерна,
- ул. Артиллерийская,
- ул. Бабель,
- ул. Багрицкого,
- ул. Балковская,
- ул. Бреус,
- ул. Весенняя,
- ул. Глиняная,
- ул. Головковская,
- пров. Цветочный,
- пров. Кедровый,
- ул. Кибальчича,
- ул. Кристалловского,
- ул. Кропивницкого,
- ул. Луганская,
- Люстдорфская взр.,
- пров. Люстдорфский,
- ул. Малиновского,
- пров. Обсерваторный,
- пров. Овражный,
- пров. Юрженко,
- ул. Педагогическая,
- ул. С. Перовской,
- ул. Республиканская,
- ул. Ол.Тимошенко,
- ул. Транспортная,
- ул. В. Фигнер,
- ул. Фонтанская взр.,
- ул. Кирпичнозаводская,
- пров. 2-й Черепановых.
Напомним, стало известно, что в октябре украинцы будут платить за электроэнергию по такому же тарифу, что и в сентябре. Его стоимость составляет 2,64 грн за киловатт-час, при этом объем потребления не важен.