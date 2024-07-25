Збільшення зарплат помічників депутатів двічі: що думають одесити

Депутати на засіданні Верховної Ради. Фото: Нестеренко Андрій/ УНІАН

Депутати Верховної Ради України ухвалили рішення щодо підняття заробітної платні своїм помічникам з 83 до 132 тисяч. За це рішення проголосували 264 народні обранці. А своєї черги чекає питання підвищення пенсій нардепам, з яким вони звернулися до Конституційного суду. У суспільстві щодо таких рішень точаться дискусії — багато хто вважає такі доходи неприпустимими під час великої війни, коли бійці ЗСУ на передовій отримують і то менше.

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися думкою одеситів з цього питання.

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Людям потрібніше

Розмови щодо підвищення доходів консультантів нардепів розпочалися наприкінці червня. А вже 16 липня рішення ухвалили остаточно, і таким чином їхні зарплатні збільшилися майже вдвічі. Люди обурені такою поведінкою законотворців, адже економіка країни залежить від допомоги партнерів, тож такі закони не на часі, коли триває війна. Зокрема, Тетяна акцентує на тому, що звичайний пенсіонер у той час, коли ціни у магазинах ростуть щодня, отримує майже удесятеро менше.

"Я дуже погано до цього ставлюся. Зараз не час таке робити. Ціни ростуть, все росте. І якщо звичайним людям потрібно донатити на війну, то чого вони собі зарплати підіймають? Вони кращі за нас? Людям 2 тисячі пенсії платять, а собі тільки більше роблять", — вважає Тетяна.

Тетяна проти такого рішення депутатів. Фото: Новини.LIVE

Також жінку підтримує й інша одеситка — Наталя. Вона впевнена, що депутати разом із помічниками працюють над покращенням країни. Але не настільки, щоб отримувати понад 100 тисяч гривень, коли в Україні є досить велика кількість нужденних.

"Я думаю, що зараз є набагато актуальніші питання. Я впевнена, що вони працюють та стараються зробити для людей якомога краще, але є багато людей, які потребують більше, ніж вони. Комусь навіть їсти нічого", — розповідає Наталя.

Наталя віддала б ці гроші нужденним. Фото: Новини.LIVE

А от Яна зовсім не розуміє таких рішень і вважає їх неадекватними. Адже за логікою депутатів дорослій людині потрібно 130 тисяч, щоб себе забезпечити, а маленькій дитині — менше тисячі гривень.

"Різко негативно ставлюся. Краще б збільшили виплати на дитину. 860 гривень — це просто смішно", — додає Яна.

Яна за підвищення виплат на дитину. Фото: Новини.LIVE

Перенаправити на ЗСУ

Водночас знайшлася і частина людей, яка наголошує на тому, що сьогодні на першому місці має бути усе, що наближає перемогу. Саме тому Олександр каже, що вільні кошти, якщо такі, на думку депутатів, є в нашій країні, необхідно перенаправити на потреби українського війська.

"Сьогодні такого робити взагалі не можна. Якщо є такі кошти, то краще виділити їх на військових — допомога, премії, зарплати. Це було б правильно", — наголошує Олександр

Олександр підтримує допомогу армії. Фото: Новини.LIVE

Такої ж думки й Марія. Дівчина додатково зазначає, що необхідно депутатам зробити зріз, чого і скільки не вистачає в яких бригадах, та забезпечити їх цим.

"Точно збільшувати зарплатні на стільки не варто зараз. Звичайно, краще їх перенаправити на фронт, на потреби Збройних сил", — підсумовує Марія

Марія проти підвищення зарплат помічникам депутатів. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що у пояснювальній записці до закону йдеться про те, що нинішній рівень зарплати помічників нардепів "порушує стійкість системи супроводу законотворчості". Що, на думку депутатів, означає занадто низьку винагороду за роботу. Але водночас у цій же записці сказано, що підвищення майже на 50% не вплине на розподіл державного бюджету-2024. Тож звідки братимуться кошти на збільшення доходу, наразі невідомо.