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У воина доход меньше, чем у помощника нардепа — как в Одессе отреагировали на скандальный закон

25 июля 2024 18:44
Рвачова Анастасия - редактор
Увеличение зарплат помощников депутатов дважды: что думают одесситы
Депутаты на заседании Верховной Рады Фото: Нестеренко Андрей/ УНИАН
Рвачова Анастасия - редактор

Депутаты Верховной Рады Украины приняли решение о повышении заработной платы своим помощникам с 83 до 132 тысяч. За это решение проголосовали 264 народных избранника. А своей очереди ждет вопрос повышения пенсий нардепам, с которым они обратились в Конституционный суд. В обществе относительно таких решений ведутся дискуссии — многие считают такие доходы недопустимыми во время войны, когда бойцы ВСУ на передовой получают и то меньше.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались мнением одесситов по этому вопросу.

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Людям нужнее

Разговоры о повышении доходов консультантов нардепов начались в конце июня. А уже 16 июля решение было принято окончательно, и таким образом их зарплаты увеличились почти вдвое. Люди возмущены таким поведением законотворцев, ведь экономика страны зависит от помощи партнеров, так что такие законы не ко времени, когда идет война. В частности, Татьяна акцентирует внимание на том, что обычный пенсионер в то время, когда цены в магазинах растут каждый день, получает почти в десять раз меньше.

"Я очень плохо к этому отношусь. Сейчас не время такое делать. Цены растут, все растет. И если обычным людям нужно донатить на войну, то почему они себе зарплаты поднимают? Они лучше нас? Людям 2 тысячи пенсии платят, а себе только больше делают", — считает Татьяна.

Татьяна против такого решения депутатов. Фото: Новини.LIVE
Татьяна против такого решения депутатов. Фото: Новини.LIVE

Также женщину поддерживает и другая одесситка — Наталья. Она уверена, что депутаты вместе с помощниками работают над улучшением страны. Но не настолько, чтобы получать более 100 тысяч гривен, когда в Украине достаточно большое количество нуждающихся.

"Я думаю, что сейчас есть более актуальные вопросы. Я уверена, что они работают и стараются сделать для людей как можно лучше, но есть много людей, которые нуждаются больше, чем они. Кому-то даже есть нечего", — рассказывает Наталья.

Наталья отдала бы эти деньги нуждающимся. Фото: Новини.LIVE
Наталья отдала бы эти деньги нуждающимся. Фото: Новини.LIVE

А вот Яна совсем не понимает таких решений и считает их неадекватными. Ведь по логике депутатов взрослому человеку нужно 130 тысяч, чтобы себя обеспечить, а маленькому ребенку — меньше тысячи гривен.

"Резко негативно отношусь. Лучше бы увеличили выплаты на ребенка. 860 гривен — это просто смешно", — добавляет Яна.

Яна за повышение выплат на ребенка. Фото: Новини.LIVE
Яна за повышение выплат на ребенка. Фото: Новини.LIVE

Перенаправить в ВСУ

В то же время нашлась и часть людей, которая подчеркивает, что сегодня на первом месте должно быть все, что приближает победу. Именно поэтому Александр говорит, что свободные средства, если таковые, по мнению депутатов, есть в нашей стране, необходимо перенаправить на нужды украинского войска.

"Сегодня такого делать вообще нельзя. Если есть такие средства, то лучше выделить их на военных — помощь, премии, зарплаты. Это было бы правильно", — отмечает Александр.

Александр поддерживает помощь армии. Фото: Новини.LIVE
Александр поддерживает помощь армии. Фото: Новини.LIVE

Такого же мнения и Мария. Девушка дополнительно отмечает, что необходимо депутатам сделать срез, чего и сколько не хватает в каких бригадах, и обеспечить их этим.

"Точно увеличивать на столько зарплаты не стоит сейчас. Конечно, лучше их перенаправить на фронт, на нужды Вооруженных сил", — заключает Мария.

Мария против повышения зарплат помощникам депутатов. Фото: Новини.LIVE
Мария против повышения зарплат помощникам депутатов. Фото: Новини.LIVE

Следует отметить, что в пояснительной записке к закону говорится, что нынешний уровень зарплаты помощников нардепов "нарушает устойчивость системы сопровождения законотворчества". Что, по мнению депутатов, означает слишком низкое вознаграждение за работу. Но в этой же записке говорится, что повышение почти на 50% не повлияет на распределение государственного бюджета-2024. Поэтому откуда будут брать средства на увеличение дохода, пока неизвестно.

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