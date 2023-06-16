Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 16 червня

Люди вийшли на прогулянку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 червня, погода продовжить радувати одеситів. Температура повітря прогріється до 27 градусів. Втім, метеочутливим людям слід бути уважним, адже протягом дня спостерігатиметься понижений атмосферний тиск.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 18-20°С, вдень 25-27°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.

Вологість — 74%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°С, вдень 25-30°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У п'ятницю, 16 червня, у західних областях очікується хмарна погода з проясненнями та дощі. На решті територій без опадів. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.