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Понижений атмосферний тиск: якою буде погода в Одесі сьогодні

16 червня 2023 06:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 16 червня
Люди вийшли на прогулянку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 16 червня, погода продовжить радувати одеситів. Температура повітря прогріється до 27 градусів. Втім, метеочутливим людям слід бути уважним, адже протягом дня спостерігатиметься понижений атмосферний тиск.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.   

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
  • Температура вночі 18-20°С, вдень 25-27°С.
  • Температура морської води 20-21°С.
  • Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
  • Вологість — 74%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
  • Температура вночі 15-20°С, вдень 25-30°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У п'ятницю, 16 червня, у західних областях очікується хмарна погода з проясненнями та дощі. На решті територій без опадів. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.

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