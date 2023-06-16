Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 16 июня.

Пониженное атмосферное давление: какой будет погода в Одессе сегодня
16 июня 2023 06:15
Люди вышли на прогулку. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 16 июня, погода продолжит радовать одесситов. Температура воздуха прогреется до 27 градусов. Впрочем, метеочувствительным людям следует быть внимательными, ведь в течение дня будет наблюдаться пониженное атмосферное давление.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
- Температура ночью 18-20°С, днем 25-27°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
- Влажность — 74%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
- Температура ночью 15-20°С, днем 25-30°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
В пятницу, 16 июня, в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями и дождями. На остальных территориях без осадков. Подробный прогноз — читайте в материале.