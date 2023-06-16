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Пониженное атмосферное давление: какой будет погода в Одессе сегодня

16 июня 2023 06:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 16 июня.
Люди вышли на прогулку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 16 июня, погода продолжит радовать одесситов. Температура воздуха прогреется до 27 градусов. Впрочем, метеочувствительным людям следует быть внимательными, ведь в течение дня будет наблюдаться пониженное атмосферное давление.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
  • Температура ночью 18-20°С, днем 25-27°С.
  • Температура морской воды 20-21°С.
  • Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
  • Влажность — 74%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
  • Температура ночью 15-20°С, днем 25-30°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В пятницу, 16 июня, в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями и дождями. На остальных территориях без осадков. Подробный прогноз — читайте в материале.

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