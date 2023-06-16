Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 16 июня.

Люди вышли на прогулку. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 16 июня, погода продолжит радовать одесситов. Температура воздуха прогреется до 27 градусов. Впрочем, метеочувствительным людям следует быть внимательными, ведь в течение дня будет наблюдаться пониженное атмосферное давление.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем 25-27°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.

Влажность — 74%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 25-30°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В пятницу, 16 июня, в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями и дождями. На остальных территориях без осадков. Подробный прогноз — читайте в материале.