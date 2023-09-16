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Поповнили бюджет на 300 мільйонів: на Одещині провели податкові перевірки

16 вересня 2023 19:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині провели податкові перевірки
Податкові перевірки документів. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області податківці донарахували до бюджету майже 300 мільйонів гривень. Ці дані отримали за 8 місяців 2023 року, а кількість завершених перевірок становить понад 3 тисячі. 

Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби в Одеській області. 

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"За вказаний період за результатами роботи підрозділів управління податкового аудиту Головного управління ДПС в Одеській області донараховано до бюджету 295,2 мільйонів грн", — йдеться у повідомленні ДПС. 

Позапланові податкові перевірки

З цих коштів нараховано 267,7 мільйонів, а узгоджено за результатами перевірок звітного та минулих років — 216,4 мільйонів гривень. Відсоток узгодженості за результатами перевірок становить 73,3 відсотка. 

Також за результатами перевірок упереджено бюджетне відшкодування з ПДВ в сумі понад 100 мільйонів гривень, зменшено залишки від’ємного значення ПДВ, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного періоду.

Нагадаємо, 15 вересня український уряд затвердив Державний бюджет на наступний рік. Дефіцит головного кошторису країни сягає 1,53 трлн грн.

Також ми писали, що Верховна Рада найближчим часом планує розглянути законопроєкт уряду, який передбачає внесення змін до Державного бюджету на поточний рік. Збільшаться видатки на 317 млрд гривень.

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