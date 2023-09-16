В Одесской области провели налоговые проверки

Налоговые проверки документов. Фото иллюстративное: pixabay

В Одесской области налоговики доначислили в бюджет около 300 миллионов гривен. Эти данные получили за 8 месяцев 2023 года, а количество завершенных проверок составляет более 3 тысяч.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной налоговой службы в Одесской области.

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"За указанный период по результатам работы подразделений управления налогового аудита Главного управления ГНС в Одесской области доначислено в бюджет 295,2 миллиона гривен", — говорится в сообщении ГНС.

Внеплановые налоговые проверки

Из этих средств начислено 267,7 миллиона, а согласовано по результатам проверок отчетного и прошлых лет — 216,4 миллиона гривен. Процент согласованности по результатам проверок составляет 73,3 процента.

Также по результатам проверок предотвращено бюджетное возмещение по НДС в сумме более 100 миллионов гривен, уменьшены остатки отрицательного значения НДС, который после бюджетного возмещения включается в состав налогового кредита следующего периода.

Напомним, 15 сентября украинское правительство утвердило Государственный бюджет на следующий год. Дефицит главной сметы страны составляет 1,53 трлн грн.

Также мы писали, что Верховная Рада в ближайшее время планирует рассмотреть законопроект правительства, предусматривающий внесение изменений в Государственный бюджет на текущий год. Увеличатся расходы на 317 млрд гривен.