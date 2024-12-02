Поїзд Одеса — Чернівці тимчасово змінює маршрут

Поїзд на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

З Одеси протягом певного часу не можна буде дістатися прямим залізничним сполученням до Чернівців. Маршрут потягу тимчасово змінять через ремонтні роботи на залізниці.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

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Що змінилося

Поїзд № 136/135 Одеса — Чернівці з 16 по 19 грудня прямуватиме до станції Івано-Франківськ як кінцевої. Відповідно, з 17 по 20 грудня цей же потяг вирушатиме у зворотній рейс з Івано-Франківська. Це пов'язано з ремонтними роботами на дільниці Коломия — Чернівці.

Аналогічно зміняться маршрути поїздів Київ — Чернівці, Харків — Чернівці та Запоріжжя — Чернівці.

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З 15 грудня українці зможуть придбати проїзний документ на більшість поїздів внутрішнього сполучення. Це стосується і нового потяга №83/84 Київ — Солотвино. А з 27 листопада стартує продаж на поїзди, які почнуть курсувати після 16 грудня: Дніпро — Рахів, Кривий Ріг — Ясіня, Харків — Чернівці та Кременчук, Полтава — Ужгород.

Також з 15 грудня поїздом можна буде дістатися з Києва до Будапешта і Братислави.