Поезд Одесса — Черновцы временно меняет маршрут

Поезд на станции. Фото: Новини.LIVE

Из Одессы в течение определенного времени нельзя будет добраться прямым железнодорожным сообщением в Черновцы. Маршрут поезда временно изменят из-за ремонтных работ на железной дороге.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

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Что изменилось

Поезд № 136/135 Одесса — Черновцы с 16 по 19 декабря будет направляться к станции Ивано-Франковск как конечной. Соответственно, с 17 по 20 декабря это же поезд будет отправляться в обратный рейс из Ивано-Франковска. Это связано с ремонтными работами на участке Коломыя — Черновцы.

Аналогично изменятся маршруты поездов Киев — Черновцы, Харьков — Черновцы и Запорожье — Черновцы.

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С 15 декабря украинцы смогут приобрести проездной документ на большинство поездов внутреннего сообщения. Это касается и нового поезда №83/84 Киев — Солотвино. А с 27 ноября стартуют продажи на поезда, которые начнут курсировать после 16 декабря: Днепр — Рахов, Кривой Рог — Ясиня, Харьков — Черновцы и Кременчуг, Полтава — Ужгород.

Также с 15 декабря поездом можно будет добраться из Киева в Будапешт и Братиславу.