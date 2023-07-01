Результати НМТ серед одеситів

Найвищі результати: як одеські випускники склали НМТ
Цьогоріч майже півтори сотні одеських випускників отримали найвищий показник з національного мультипредметного тесту (НМТ). Загалом 148 школярів склали іспит на 200 балів.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Цей навчальний рік був особливо напруженим. Дистанційка, вибухи, тривоги, війна. Скільки випробувань! Проте ви прийняли ці виклики та довели, що бажанню навчатись ніщо не може завадити", — наголосив очільник ОВА.
Зазначимо, що загалом в основній сесії взяли участь 15 357 абітурієнтів Одеської області. А найвищий бал одразу з двох предметів отримало 13 випускників регіону. Найкращий показник був серед учнів Одеси, Одеського та Ізмаїльського районів.
Які документи треба надавати в одеський виш для зарахування?
Після конкурсного відбору майбутнім студентам необхідно буде подати:
- підписану заяву, яку можна видрукувати з електронного кабінету;
- копії документа, що посвідчує особу;
- копію документа про освіту (атестату й додатка до нього).
Хлопцям необхідно буде додатково надати копію військово-облікового документа.
Нагадаємо, що у мультитесті-2023 два предмети були обов’язковими — це українська мова і математика. Третій предмет обирав сам вступник. На складання тесту за планом відвели 180 хвилин. Їх кожен вступник міг використати на власний розсуд.