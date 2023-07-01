Результати НМТ серед одеситів

Складання іспиту. Фото: pixabay

Цьогоріч майже півтори сотні одеських випускників отримали найвищий показник з національного мультипредметного тесту (НМТ). Загалом 148 школярів склали іспит на 200 балів.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Цей навчальний рік був особливо напруженим. Дистанційка, вибухи, тривоги, війна. Скільки випробувань! Проте ви прийняли ці виклики та довели, що бажанню навчатись ніщо не може завадити", — наголосив очільник ОВА.

Зазначимо, що загалом в основній сесії взяли участь 15 357 абітурієнтів Одеської області. А найвищий бал одразу з двох предметів отримало 13 випускників регіону. Найкращий показник був серед учнів Одеси, Одеського та Ізмаїльського районів.

Які документи треба надавати в одеський виш для зарахування?

Після конкурсного відбору майбутнім студентам необхідно буде подати:

підписану заяву, яку можна видрукувати з електронного кабінету;

копії документа, що посвідчує особу;

копію документа про освіту (атестату й додатка до нього).

Хлопцям необхідно буде додатково надати копію військово-облікового документа.

Нагадаємо, що у мультитесті-2023 два предмети були обов’язковими — це українська мова і математика. Третій предмет обирав сам вступник. На складання тесту за планом відвели 180 хвилин. Їх кожен вступник міг використати на власний розсуд.