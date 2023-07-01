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Самые высокие результаты: как одесские выпускники сдали НМТ

1 июля 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Результаты НМТ среди одесситов
Сдача экзамена. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В этом году почти полторы сотни одесских выпускников получили самый высокий показатель по национальному мультипредметному тесту ( НМТ ). Всего 148 школьников сдали экзамен на 200 баллов.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Этот учебный год был особенно напряженным. Дистанционка, взрывы, тревоги, война. Сколько испытаний! Однако вы приняли эти вызовы и доказали, что желанию учиться ничто не может помешать", — подчеркнул  руководитель ОВА.

Отметим, что в основной сессии приняли участие 15 357 абитуриентов Одесской области. А самый высокий балл сразу из двух предметов получили 13 выпускников региона. Лучший показатель был среди учащихся Одессы, Одесского и Измаильского районов.

Какие документы нужно предоставлять в одесский вуз для зачисления?

После конкурсного отбора будущим студентам необходимо подать:

  • подписанное заявление, которое можно напечатать из электронного кабинета;
  • копии документа, удостоверяющего личность;
  • копию документа об образовании (аттестата и приложения к нему).

Ребятам необходимо будет дополнительно предоставить копию военно-учетного документа.

Напомним, что в мультитесте-2023 два предмета были обязательными — это украинский язык и математика. Третий предмет выбирал сам абитуриент. На сдачу теста по плану отвели 180 минут. Их каждый абитуриент мог использовать по своему усмотрению.

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