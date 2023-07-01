Результаты НМТ среди одесситов

Самые высокие результаты: как одесские выпускники сдали НМТ
В этом году почти полторы сотни одесских выпускников получили самый высокий показатель по национальному мультипредметному тесту ( НМТ ). Всего 148 школьников сдали экзамен на 200 баллов.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Этот учебный год был особенно напряженным. Дистанционка, взрывы, тревоги, война. Сколько испытаний! Однако вы приняли эти вызовы и доказали, что желанию учиться ничто не может помешать", — подчеркнул руководитель ОВА.
Отметим, что в основной сессии приняли участие 15 357 абитуриентов Одесской области. А самый высокий балл сразу из двух предметов получили 13 выпускников региона. Лучший показатель был среди учащихся Одессы, Одесского и Измаильского районов.
Какие документы нужно предоставлять в одесский вуз для зачисления?
После конкурсного отбора будущим студентам необходимо подать:
- подписанное заявление, которое можно напечатать из электронного кабинета;
- копии документа, удостоверяющего личность;
- копию документа об образовании (аттестата и приложения к нему).
Ребятам необходимо будет дополнительно предоставить копию военно-учетного документа.
Напомним, что в мультитесте-2023 два предмета были обязательными — это украинский язык и математика. Третий предмет выбирал сам абитуриент. На сдачу теста по плану отвели 180 минут. Их каждый абитуриент мог использовать по своему усмотрению.