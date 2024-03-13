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Пориви вітру та сильний дощ — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні

13 березня 2024 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області на сьогодні, 13 березня
Жінка ховається під парасолькою. Фото: MEN
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 13 березня, буде мінливою, синоптики оголосили штормове попередження та пориви сильного вітру. Температура повітря становитиме +8 °С вдень і +4 °С вночі. Опади у вигляді дощу очікуються тільки в області.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Хмарно.
  • Можливий дощ.
  • Температура вночі +4...+5 °С, вдень +5...+10 °С тепла.
  • Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Схід сонця: 13 березня сонце зійшло о 06:15.
Захід сонця: 13 березня сонце зайде о 17:59.
Тривалість світлового дня: 11 годин і 44 хвилини.

Пориви вітру та сильний дощ — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вночі місцями слабкий туман.
  • Вітерпівденно-східний, вдень східний, 9-14 м/с, вночі та вранці місцями пориви, 15-17 м/с.
  • Температура вночі 0...+5 °C, на півночі до - 3 °C, вдень +7...+10 °C тепла.
  • На автошляхах області видимість під час опадів 1-2 км, вночі та вранці —  ожеледиця.
Пориви вітру та сильний дощ — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 13 березня

Погода в Україні у середу, 13 березня, буде з дощем та мокрим снігом. Прогнозується незначне потепління у всіх областях. Стовпчики термометрів досягнуть максимальної позначки +15 °C.

За словами Діденко, завтра вдень в більшості областей очікується дощ та мокрий сніг. Однак у північній частині країни атмосфера обмежиться просто щільною хмарністю.

Температура повітря вночі незначно опуститься нижче 0 °C, а на півдні та заході +2...+5 °C. Вдень передбачається +2...+7 °C, на Закарпатті до +10 °C, а в Криму до +15 °C.

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