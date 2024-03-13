Погода в Одессе и области на сегодня, 13 марта

Женщина прячется под зонтиком. Фото: MEN

Погода в Одессе сегодня, 13 марта, будет изменчивой, синоптики объявили штормовое предупреждение и порывы сильного ветра. Температура воздуха будет составлять +8 °С днем и +4 °С ночью. Осадки в виде дождя можно ожидать только в области.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно.

Возможен дождь.

Температура ночью +4...+5 °С, днем +5...+10 °С тепла.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Восход: 13 марта солнце взошло в 06:15.

Закат: 13 марта солнце зайдет в 17:59.

Продолжительность светового дня: 11 часов и 44 минуты.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.

Ночью местами слабый туман.

Ветер юго-восточный, днем восточный, 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью 0...+5 °C, на севере до -3 °C, днем +7...+10 °C тепла.

На автодорогах области видимость при осадках 1-2 км, ночью и утром — гололедица.

Подробный прогноз в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 13 марта

Погода в Украине в среду, 13 марта, будет с дождем и мокрым снегом. Прогнозируется незначительное потепление во всех областях. Столбики термометров достигнут максимальной отметки +15 °C.

По словам Диденко, завтра днем в большинстве областей ожидается дождь и мокрый снег. Однако в северной части страны атмосфера ограничится просто плотной облачностью.

Температура воздуха ночью незначительно опустится ниже 0 °C, а на юге и западе +2...+5 °C. Днем предполагается +2...+7°C, в Закарпатье до +10°C, а в Крыму до +15°C.