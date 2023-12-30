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Порушення  прав — законопроєкт про мобілізацію суперечить чинній Конституції

30 грудня 2023 16:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Порушення  прав — законопроєкт про мобілізацію суперечить чинній Конституції
Навчання на полігоні. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Український законопроєкт, що стосується військового зобов'язання, викликає серйозні обурення через суперечність чинній конституції. Ба більше, цілеспрямоване обмеження прав громадян та непропорційні штрафи викликають застереження та критику з боку експертів і правозахисників.

Про це ексклюзивно Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.

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Основні суперечності полягають у введенні обмежень на права громадян. Зокрема, норми, що стосуються створення кабінету військовозобов'язаного, вважаються надто жорсткими та порушують право громадян розпоряджатися своїм майном.

"Є такі норми, які взагалі суперечать. Наприклад, це обмеження прав. Зобов’язують всіх чоловіків зробити кабінет військовозобов’язаного, якщо ти його не зареєстрував – то застосують такі штрафні санкції: грошові та обмеження прав розпоряджатися рухомим/нерухомим майном. Тобто ви взагалі не зможете продати чи подарувати свій будинок чи будь-що", — сказав правозахисник.

Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

Додаткове обмеження прав, каже Олексій Шалару, є й анулювання водійських посвідчень та заборона на отримання позик. А це серйозне втручання у фінансові та особисті справи громадян. Також обурення викликає видалення поняття "обмежено придатний" та скасування 3 групи інвалідності. 

"Зараз роблять всіх придатними з 3 групою: упродовж 60 днів ви повинні з’явитися у ТЦК і пройти комісію. І вам будуть давати посаду, яка там буде. Якщо ми подивимось до 402 наказу про проходження комісії, то там дуже малий перелік, коли ти знятий з обліку. Тому будемо всі "військово зобов’язаними", — каже юрист. 

Як ми раніше уже повідомляли, Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення окремих питань загальної мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Законопроєкт отримав порядковий номер 10378.

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