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Нарушение прав — законопроект о мобилизации противоречит действующей Конституции

30 декабря 2023 16:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Нарушение прав — законопроект о мобилизации противоречит действующей Конституции
Обучение на полигоне. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Украинский законопроект, касающийся воинской обязанности, вызывает серьезные возмущения из-за противоречия действующей конституции. Более того, целенаправленное ограничение прав граждан и непропорциональные штрафы вызывают предостережения и критику со стороны экспертов и правозащитников.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно рассказал адвокат Алексей Шалару.

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Основные противоречия состоят во введении ограничений на права граждан. В частности, нормы, касающиеся создания кабинета военнообязанного, считаются слишком жесткими и нарушают право граждан распоряжаться своим имуществом.

"Есть такие нормы, которые вообще противоречат. Например, это ограничение прав. Обязывают всех мужчин сделать кабинет военнообязанного, если ты его не зарегистрировал применят такие штрафные санкции: денежные и ограничения прав распоряжаться движимым/недвижимым имуществом. То есть вы вообще не сможете продать или подарить свой дом, или что угодно", — сказал правозащитник.

Адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE.

Дополнительное ограничение прав, говорит Алексей Шалару, есть и аннулирование водительских удостоверений и запрет на получение ссуд. Это серьезное вмешательство в финансовые и личные дела граждан. Также возмущение вызывает удаление понятия "ограниченно пригодное" и отмену 3 группы инвалидности.

"Сейчас делают всех пригодными с 3 группой: в течение 60 дней вы должны явиться в ТЦК и пройти комиссию. И вам будут давать должность, которая там будет. Если мы посмотрим 402 приказ о прохождении комиссии, то там очень маленький перечень, когда ты снят с учета, поэтому будем все "военнообязанными", — говорит юрист.

Как мы ранее уже сообщали, Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании отдельных вопросов общей мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Законопроект получил порядковый номер10378.

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