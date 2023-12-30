Нарушение прав — законопроект о мобилизации противоречит действующей Конституции

Обучение на полигоне. Фото: УНИАН

Украинский законопроект, касающийся воинской обязанности, вызывает серьезные возмущения из-за противоречия действующей конституции. Более того, целенаправленное ограничение прав граждан и непропорциональные штрафы вызывают предостережения и критику со стороны экспертов и правозащитников.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно рассказал адвокат Алексей Шалару.

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Основные противоречия состоят во введении ограничений на права граждан. В частности, нормы, касающиеся создания кабинета военнообязанного, считаются слишком жесткими и нарушают право граждан распоряжаться своим имуществом.

"Есть такие нормы, которые вообще противоречат. Например, это ограничение прав. Обязывают всех мужчин сделать кабинет военнообязанного, если ты его не зарегистрировал — применят такие штрафные санкции: денежные и ограничения прав распоряжаться движимым/недвижимым имуществом. То есть вы вообще не сможете продать или подарить свой дом, или что угодно", — сказал правозащитник.

Адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE.

Дополнительное ограничение прав, говорит Алексей Шалару, есть и аннулирование водительских удостоверений и запрет на получение ссуд. Это серьезное вмешательство в финансовые и личные дела граждан. Также возмущение вызывает удаление понятия "ограниченно пригодное" и отмену 3 группы инвалидности.

"Сейчас делают всех пригодными с 3 группой: в течение 60 дней вы должны явиться в ТЦК и пройти комиссию. И вам будут давать должность, которая там будет. Если мы посмотрим 402 приказ о прохождении комиссии, то там очень маленький перечень, когда ты снят с учета, поэтому будем все "военнообязанными", — говорит юрист.

Как мы ранее уже сообщали, Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании отдельных вопросов общей мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Законопроект получил порядковый номер10378.