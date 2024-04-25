Новий закон про мобілізацію: що необхідно знати

Військові у полі. Фото: Генштаб ЗСУ

Обмеження для чоловіків призовного віку вступили у дію. З середини травня новий закон про мобілізацію, навколо якого було багато розмов та суперечок, набере чинності, тож військовозобовʼязаним вже слід ознайомитися з його нюансами.

Про те, що у собі приховує цей закон, журналісти Новини.LIVE дізналися в одеського юриста Олексія Шалару.



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Нюанси закону про мобілізацію

Новий закон про мобілізацію містить у собі багато нюансів щодо вручення повістки військовозобовʼязаним. Сьогодні її виписати може майже будь-який державний орган, каже юрист, однак механізми до кінця не пропрацьовані. Тож зараз цим займається безпосередньо ТЦК. Але і з цим є нюанс, адже порядок вручення змінився і людина може отримати повістку, навіть нічого не підписуючи.

"В законі чітко прописано, що, якщо працівники ТЦК та СП прийшли додому до призовника, а його там не опинилося, вони можуть скласти акт про те, що не змогли її вручити. І це вже вважається днем вручення повістки. Раніше було обовʼязково під розпис, зараз — ні", — розповів адвокат Олексій Шалару.

Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

Також у законі прописано, що протягом 60 днів з набрання його чинності військовозобовʼязаний повинен оновити свої дані у ТЦК та стати на військовий облік. У разі, якщо людина цього не зробила, до неї будуть застосовуватися санкції та обмеження у певних правах громадянина.

Система штрафів — як працюватиме

За словами юриста, для чоловіків від 18 до 60 років, які не оновили свої дані та не отримали повістку, законом передбачені штрафи. Але ця процедура можлива лише за рішенням суду та після поліцейського акту.

"Поліція має привести військовозобовʼязаного до працівників ТЦК. Якщо вона не змогла цього зробити, то людині обовʼязково відправляють зобовʼязання зʼявитися. І тут теж з цієї дати вважається вручення повісток і запроваджується система штрафів. Вони дуже великі: від 22 500 гривень, але граничної цифри немає", — додав Шалару.

Військові на плацу. Фото: Марієнко Андрій/ УНІАН

Призупинення водійського

Відповідно до закону, якщо чоловік не з'явився в ТЦК на порядку денному, а поліція не змогла його знайти, то до нього застосовуються санкції. Насамперед виписується штраф, а вже потім за рішенням суду можуть заборонити керувати автомобілем, оскільки ваші права будуть обмежені.

"Такі справи повинні розглядатися лише через суд, де повинні розібратися: чи відправляли вам це повідомлення і, чи застосовували адміністративне притягнення. Це все певний комплекс, який необхідно виконати. Але навіть це рішення суду підлягає апеляції, а потім касація. А суди в Одесі зараз і так перевантажені", — наголосив правник.

Вилучення авто

Юрист зазначає, що, попри сильний ажіотаж, власникам декількох авто не слід одразу панікувати. Наразі далеко не кожне авто підлягає вилученню. Зокрема, у держави немає потреби в електро або неекономних бензинових автівках.

"Вашу Tesla або Range Rover ніхто забирати не буде. Вони не потрібні через те, що їх важко використовувати для потреб фронту. Тому я не розумію, чого зараз у сервісних центрах такі шалені черги", — зазначив адвокат.

Юрист про вилучення авто. Фото: Новини.LIVE

Крім того, у законі прописана норма не лише вилучення автівок, а й нерухомого майна. Проте вона буде регулюватися Кабміном.

Відстрочка від мобілізації

Позитивним моментом закону про мобілізацію є те, що прописали чіткий перелік тих, хто може претендувати на відстрочку. За словами Шалару, його значно зменшили, але він став більш структурованим та зрозумілим. Зокрема, зміни відбулися у догляді за дружиною або батьками-інвалідами.

"Обмежили перелік захворювань, які можуть надавати відстрочку від мобілізації. Стосується відсутності кінцівок, одного органу або онкозахворювання. Там чітко сьогодні прописали усе. Перша друга група — взагалі без питань. А от з третьою є нюанси", — сказав адвокат.

Жінка на інвалідному візку. Фото: Мстислава Чєрнова / УНІАН

Варто зазначити, що автоматично відстрочку від мобілізації чоловік отримує у разі догляду за найближчими родичами з І та ІІ групою інвалідності. Адже вони не здатні обслуговувати себе. А от з ІІІ залишили лише три пункти (відсутності кінцівок, одного органу або онкозахворювання), дані про які треба передати до ТЦК та СП.

Також відстрочку залишили студентам, які отримують першу вищу освіту та аспірантам усіх форм навчання. Водночас чоловікам з другою вищою дають можливість довчитися навчальний рік, а потім прийти до ТЦК для уточнення даних.

Повторне проходження ВЛК

Після скасування статусу "обмежено придатний" усі чоловіки призовного віку мають пройти повторну військово-лікарську комісію та отримати новий статус — придатний або ні. Це також стосується й тих, хто отримав інвалідність ІІ та ІІІ груп після початку повномасштабного вторгнення.

"Але у законі залишилася норма "обмежено придатний" з відстрочкою у мобілізації на 60 днів та обовʼязковим медичним переоглядом, який передбачає лікування. А потім людина може бути визнана придатною. Це буде встановлювати військово-лікарська комісія", — наголосив Шалару.

Але ця норма не стосується військових, які отримали інвалідність в наслідок бойових дій. Їхній статус зберігається до завершення бойових дій.

Призовник проходить медкомісію. Фото: Марієнко Андрій/ УНІАН

Новий закон про мобілізацію містить безліч правок та змін для військовозобов'язаних. Протягом двох тижнів принцип його роботи стане більш зрозумілим після впровадження Кабміном норм щодо бронювання та відстрочки. Тож яким він буде у дії та як це вплине на стан армії, усі дізнаються зовсім скоро.