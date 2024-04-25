Новый закон о мобилизации: что необходимо знать

Военные в поле. Фото: Генштаб ВСУ

Ограничения для мужчин призывного возраста вступили в силу. С середины мая новый закон о мобилизации, вокруг которого было много разговоров и споров, вступит в силу, так что военнообязанным уже следует ознакомиться с его нюансами.

О том, что в себе скрывает этот закон, журналисты Новини.LIVE узнали у одесского юриста Алексея Шалару.



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Нюансы закона о мобилизации

Новый закон о мобилизации включает в себя много нюансов по вручению повестки военнообязанным. Сегодня ее выписать может практически любой государственный орган, говорит юрист, однако механизмы до конца не проработаны. Сейчас этим занимается непосредственно ТЦК. Но и с этим есть нюанс, ведь порядок вручения изменился и человек может получить повестку, даже ничего не подписывая.

"В законе четко прописано, что если работники ТЦК и СП пришли домой к призывнику, а его там не оказалось, они могут составить акт о том, что не смогли ее вручить. И это уже считается днем вручения повестки. Раньше было обязательно под роспись, сейчас — нет", — рассказал адвокат Алексей Шалару.

Адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE

Также в законе прописано, что в течение 60 дней со дня его вступления в силу, военнообязанный должен обновить свои данные в ТЦК и стать на военный учет. В случае, если человек этого не сделал, к нему будут применяться санкции и ограничения по определенным правам гражданина.

Система штрафов — как будет работать

По словам юриста, для мужчин от 18 до 60 лет, не обновивших свои данные и не получивших повестку, законом предусмотрены штрафы. Но эта процедура возможна только по решению суда и после полицейского акта.

"Полиция должна привести военнообязанного к работникам ТЦК. Если она не смогла этого сделать, то человеку обязательно отправляют обязательство явиться. И здесь тоже с этой даты считается вручение повесток и вводится система штрафов. Они очень велики: от 22 500 гривен, но предельной цифры нет", — добавил Шалару.

Военные на плацу. Фото: Мариенко Андрей/ УНИАН

Приостановка водительского

Согласно закону, если мужчина не явился в ТЦК в повестке дня, а полиция не смогла его найти, то к нему применяются санкции. Прежде выписывается штраф, а уже потом по решению суда могут запретить управлять автомобилем, поскольку ваши права будут ограничены.

"Такие дела должны рассматриваться только через суд, где должны разобраться: отправляли ли вам это сообщение и применяли ли административное привлечение. Это все определенный комплекс, который необходимо выполнить. Но даже это решение суда подлежит апелляции, а затем кассация. А суды в Одессе сейчас и так перегружены", — подчеркнул юрист.

Изъятие авто

Юрист отмечает, что, несмотря на сильный ажиотаж, владельцам нескольких автомобилей не следует сразу паниковать. Пока далеко не каждое авто подлежит изъятию. В частности, у государства нет нужды в электро- или неэкономных бензиновых автомобилях.

"Вашу Tesla или Range Rover никто забирать не будет. Они не нужны из-за того, что их трудно использовать для нужд фронта. Поэтому я не понимаю, чего сейчас в сервисных центрах такие безумные очереди", — отметил адвокат.

Юрист об изъятии авто. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, в законе прописана норма не только изъятия автомобилей, но и недвижимого имущества. Однако она будет регулироваться Кабмином.

Отсрочка от мобилизации

Положительным моментом закона о мобилизации является то, что прописали четкий список тех, кто может претендовать на отсрочку. По словам Шалару, его значительно уменьшили, но он стал более структурированным и понятным. В частности, изменения произошли в уходе за женой или родителями-инвалидами.

"Ограничили перечень заболеваний, которые могут предоставлять отсрочку от мобилизации. Касается отсутствия конечностей, одного органа или онкозаболевания. Там четко сегодня прописали все. Первая вторая группа — вообще без вопросов. А вот с третьей есть нюансы", — сказал адвокат.

Женщина на инвалидной коляске. Фото: Мстислава Чернова / УНИАН

Стоит отметить, что автоматически отсрочку от мобилизации мужчина получает при уходе за ближайшими родственниками с I и II группой инвалидности. Они ведь не способны обслуживать себя. А вот с III оставили только три пункта (отсутствия конечностей, одного органа или онкозаболевания), данные о которых нужно передать в ТЦК и СП.

Также отсрочку оставили студентам, получающим первое высшее образование и аспирантам всех форм обучения. В то же время мужчинам со вторым высшим дают возможность доучиться учебный год, а затем прийти в ТЦК для уточнения данных.

Повторное прохождение ВВК

После отмены статуса "ограниченно пригодный" все мужчины призывного возраста должны пройти повторную военно-врачебную комиссию и получить новый статус — подходящий или нет. Это также касается и тех, кто получил инвалидность ІІ и ІІІ групп после начала полномасштабного вторжения.

"Но в законе осталась норма "ограниченно пригодный" с отсрочкой в мобилизации на 60 дней и обязательным медицинским пересмотром, который предусматривает лечение. А затем человек может быть признан пригодным. Это будет устанавливать военно-врачебная комиссия", — подчеркнул Шалару.

Но эта норма не касается военных, получивших инвалидность в результате боевых действий. Их статус сохраняется до боевых действий.

Призывник проходит медкомиссию. Фото: Мариенко Андрей/ УНИАН

Новый закон о мобилизации содержит множество поправок и изменений для военнообязанных. В течение двух недель принцип его работы станет более ясен после внедрения Кабмином норм по бронированию и отсрочке. Каким он будет в действии и как это повлияет на состояние армии, все узнают совсем скоро.