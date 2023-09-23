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Посилення повітряного простору на кордонні з Одещиною: небо Румунії охоронятимуть F-16

23 вересня 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Небо Румунії охоронятимуть F-16
F-16 "Fighting Falcon". Фото: МО Румунії
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після інциденту з падінням уламків російських безпілотників на території країни-члена НАТО, під час атак на припортову інфраструктуру Одеської області, повітряні сили Румунії отримали посилення оборони. Охороняти кордон тепер будуть літаки F-16.

Про це повідомили у пресслужбі НАТО. 

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За наявною інформацією, чотири винищувачі військово-повітряних сил США прибули на авіабазу Фетешті в Румунії для посилення патрулювання повітряного простору НАТО в Чорноморському регіоні.

"Я вітаю розгортання Сполученими Штатами додаткових винищувачів F-16 для участі в місії НАТО з патрулювання повітряного простору в Румунії", — сказав виконувач обов'язків речника НАТО Ділан Вайт.

Захист Північноатлантичного альянсу

За його словами, "це надсилає чіткий сигнал про те, що ми захистимо кожного члена Альянсу".

Також Вайт наголосив, що Росія продовжує свою жорстоку агресивну війну проти України, НАТО стало стали свідками низки ударів по українській інфраструктурі дуже близько до території альянсу. 

"Ми зберігаємо пильність і перебуваємо в тісному контакті з членами Альянсу в регіоні", — додав представник НАТО.

Нагадаємо, нещодавно після чергового масованого обстрілу України в Румунії знайшли уламки ударного дрона. Однак міністр оборони Румунії Анджел Тілвар заявив, що поки незрозуміло, чи належать знайдені в районі села Плауру деталі до зазначеного інциденту.

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