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Усиление воздушного пространства на границе с Одесской областью: небо Румынии будут охранять F-16

23 сентября 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Небо Румынии будут охранять F-16
F-16 "Fighting Falcon". Фото: МО Румынии
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После инцидента с падением обломков российских беспилотников на территории страны-члена НАТО во время атак на припортовую инфраструктуру Одесской области воздушные силы Румынии получили усиление обороны. Охранять границу теперь будут самолеты F-16.

Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

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По имеющейся информации, четыре истребителя военно-воздушных сил США прибыли на авиабазу Фетешти в Румынии для усиления патрулирования воздушного пространства НАТО в Черноморском регионе.

"Я приветствую развертывание Соединенными Штатами дополнительных истребителей F-16 для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Румынии", — сказал исполняющий обязанности представителя НАТО Дилан Уайт.

Защита Североатлантического альянса

По его словам, "это посылает четкий сигнал, что мы защитим каждого члена Альянса".

Также Уайт подчеркнул, что Россия продолжает свою жестокую агрессивную войну против Украины, НАТО стало свидетелями ряда ударов по украинской инфраструктуре очень близко к территории Альянса.

"Мы сохраняем бдительность и находимся в тесном контакте с членами Альянса в регионе", — добавил представитель НАТО.

Напомним, недавно после очередного массированного обстрела Украины в Румынии обнаружили обломки ударного дрона. Однако министр обороны Румынии Анджел Тилвар заявил, что пока неясно, принадлежат ли найденные в районе села Плаура детали к указанному инциденту.

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