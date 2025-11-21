Посівна-2025: Рекордні дощі на Одещині змінили графік, але врятували озимину

Поле з озимими на Одещины. Фото: Новини.LIVE

У жовтні на Одещині випала рекордна кількість опадів, що суттєво вплинуло на посівну кампанію. Через надлишкову вологу аграрії змушені були коригувати строки та технології робіт. Попри затримки, ґрунт отримав необхідний запас води, що покращило умови для озимих культур. Частина господарств уже фіксує рівномірні та життєздатні сходи.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів заступник директора Одеського селекційно-генетичного інституту НЦНС Євгеній Домарацький.

Реклама

Читайте також:

Вплив дощів

Жовтень став нетиповим для аграріїв Одещини — опадів було у два, а подекуди й у три рази більше за місячну норму. Це змінило звичний графік робіт і затримало вихід техніки в поля. За словами Євгенія Домарацького, саме волога стала вирішальним фактором.

"Трошки така нетипова, як для півдня, осінь. Особливо Одещину Бог обдарував такими гарними опадами. Літо було сухе, ми не отримували опадів взагалі, тривалий проміжок часу. Тому були такі сумніви, що ми вчасно отримаємо сходи. Але потім пішли гарні дощі," — розповів він.

Євгеній Домарацький під час інтерв'ю. Фото: Новини.LIVE

Проблеми з посівами та прогнози

Через надлишкову воду фермери вимушено переносили строки та швидко перебудовували технологічні процеси. Проте саме цей запас вологи допоміг сформувати рівномірні та сильні сходи, які після посушливого літа були під загрозою. Фахівець наголосив, що попри запізнення, стан посівів нині стабільний. Він також оптимістично оцінив перспективи майбутньої вегетації.

"Ми отримали чудову вологозарядку, тому, скажімо, посіяли трошки з відхиленням від оптимальних строків у бік пізніх. Але я сподіваюся, що аграрій не програє в цьому випадку. Вологи достатньо, тому ми сподіваємося, що осіння вегетація культур пройде в інтенсивному руслі," — підсумував Домарацький.

У багатьох господарствах уже бачать позитивну динаміку розвитку озимих культур, а аграрії завершують роботи у короткі періоди сприятливої погоди.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштує тонна пшениці. Також ми писали про те, яка ціна ячменю в Україні.