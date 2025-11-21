Видео
Україна
Видео

Посевная в Одесской области — что влияет на сроки

Посевная в Одесской области — что влияет на сроки

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 18:26
обновлено: 19:02
Посевная-2025: Рекордные дожди в Одесской области изменили график, но спасли озимые
Поле с озимыми на Одесчине. Фото: Новини.LIVE

В октябре в Одесской области выпало рекордное количество осадков, что существенно повлияло на посевную кампанию. Из-за избыточной влаги аграрии вынуждены были корректировать сроки и технологии работ. Несмотря на задержки, почва получила необходимый запас воды, что улучшило условия для озимых культур. Часть хозяйств уже фиксирует равномерные и жизнеспособные всходы.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель директора Одесского селекционно-генетического института НЦНС Евгений Домарацкий.

Влияние дождей

Октябрь стал нетипичным для аграриев Одесской области — осадков было в два, а иногда и в три раза больше месячной нормы. Это изменило привычный график работ и задержало выход техники в поля. По словам Евгения Домарацкого, именно влага стала решающим фактором.

"Немножко такая нетипичная, как для юга, осень. Особенно Одесскую область Бог одарил такими хорошими осадками. Лето было сухое, мы не получали осадков вообще, длительный промежуток времени. Поэтому были такие сомнения, что мы вовремя получим всходы. Но потом пошли хорошие дожди", — рассказал он.

Озимі на Одещині -- що загрожує
Евгений Домарацкий во время интервью. Фото: Новости.LIVE

Проблемы с посевами и прогнозы

Из-за избыточной воды фермеры вынужденно переносили сроки и быстро перестраивали технологические процессы. Однако именно этот запас влаги помог сформировать равномерные и сильные всходы, которые после засушливого лета были под угрозой. Специалист отметил, что несмотря на опоздание, состояние посевов сейчас стабильное. Он также оптимистично оценил перспективы будущей вегетации.

"Мы получили замечательную влагозарядку, поэтому, скажем, посеяли немножко с отклонением от оптимальных сроков в сторону поздних. Но я надеюсь, что аграрий не проиграет в этом случае. Влаги достаточно, поэтому мы надеемся, что осенняя вегетация культур пройдет в интенсивном русле ", — подытожил Домарацкий.

Во многих хозяйствах уже видят положительную динамику развития озимых культур, а аграрии завершают работы в короткие периоды благоприятной погоды.

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоит тонна пшеницы. Также мы писали о том, какая цена ячменя в Украине.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
