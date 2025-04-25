Посівна 2025 на Одещині — чи буде Україна з урожаєм зерна цього року

Трактор засіває поле. Фото: Новини.LIVE

На Одещині у розпалі весняна посівна кампанія. Після аномально теплої зими аграрії працюють у змішаних умовах: з одного боку — сприятлива погода дала змогу рано вийти в поля, а з іншого — нестача вологи та ризики приморозків створили нові виклики. Як працюють сьогодні сільгоспвиробники, з якими труднощами стикаються та які прогнози мають на врожай-2025. Чи буде Українка із зерном цього року?

Про це журналісти Новини.LIVE поспілкувалися зі спеціалістом захисту та генетики насіння Наталією Рекецькою.

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Погодні умови

Після теплої, фактично безсніжної зими, аграрії Одещини змогли розпочати посівну раніше, ніж зазвичай. Проте раннє потепління принесло не лише переваги, а й ризики. Приморозки, що затримались на 3-4 дні, могли вдарити по посівах ранніх ярих культур, зокрема ячменю та соняшнику.

"Зима не була складною, тому що не було холоду фактично і не треба було чекати до потепління ґрунту. За що переживали — це коли мали з'явитися сходи ранньої групи ярових культур. Був приморозок, і доволі такий затяжний. І боялися за яровий ячмінь та соняшник. За це була стурбованість", — каже спеціаліст захисту та генетики насіння Наталія Рекецька.

Спеціаліст захисту та генетики насіння Наталія Рекецька про погодні умови для посіву. Фото: Новини.LIVE

Такі погодні "гойдалки" — звична справа для південного регіону. Втім, цьогоріч ситуація загострилась через знижену вологість ґрунту та обмеженість часу для оперативних рішень.

Насіння для посіву

Попри виклики, більшість професійних господарств змогли забезпечити себе насінням завдяки сталим партнерствам і завчасному плануванню. Вибір культур залишається класичним: соняшник, кукурудза, ячмінь, горох.

"Ми працюємо зі своїми давніми партнерами, не міняємо їх, завжди їм довіряємо. Соняшник до прикладу, сіємо євролайтінг, какурудзу закупляємо в українського виробника, інших культур в нас було достатньо", — пояснює Наталія Рекецька.

Трактор готовий до роботи в полі. Фото: Новини.LIVE

Кукурудза — українська, соняшник — турецький. Різні виробники дають змогу зберігати сталість у технологіях і гарантувати якість. Господарство також забезпечує себе зерновою базою — виробляє насіння самостійно.

Зростання витрат

Істотним фактором посівної 2025 року стало зростання цін на засоби захисту рослин. Оригінальні препарати подорожчали на 35%, дженерики — на 15–20%. Попри це, господарства, які працюють із насіннєвим матеріалом, не можуть собі дозволити ризикувати та перестати закупляти добрива чи пестициди.

"Ціна зросла на фунгіцидну групу, інсектицидну, гербіцидну, на препарати від шкідників, хвороб, бур'янів. Якщо оригінальні — десь дорожчі, то дженерики — не так сильно виросли, проте також на 15% стабільно ціна піднялась. Але ми працюємо переважно з оригінальними препаратами", — зазначає експертка.

Кукурудза для посіву. Фото: Новини.LIVE

Зростання вартості впливає на фінальну економіку виробництва, але не змінює підходів до агротехнологій.

Проблема вологи

Серйозною проблемою стала нестача опадів наприкінці осені та взимку. У господарствах фіксували критично низький рівень — лише 220 мм замість необхідних 250–260 мм. Частину площ через це не встигли обробити восени.

"У нас є свій осадкомір, і головний агроном все фіксує. У грудні ми мали лише 220 мм опадів. Але березневі дощі додали ще 22 мм. Ми вийшли на той рубіж, на ту вологу, яка нам потрібна до травня, щоб утримати вегетацію", — пояснює Наталія Рекецька.

Підготовка до посіву. Фото: Новини.LIVE

Весняні дощі частково виправили ситуацію. Наразі у підприємства посіяно понад 215 гектарів соняшника, 150 гектарів ярового ячменю та 70 гектарів гороху. Господарство має технічну спроможність працювати ритмічно — 40 га на добу.

Нестача кадрів

Ще одна проблема — нестача кадрів. На полі зараз працюють лише 6 трактористів із 15. Попри це, підприємство зберігає експортні позиції: у 2022 році насіння закупляли Туреччина та Болгарія. Завдяки сертифікації господарство готове працювати з міжнародними покупцями.

"Ми сертифіковані, працюємо з карантинною службою. Будуть покупці — ми тільки за. Україна повинна прославлятися не лише війною, а й добрими справами", — додає експертка.

Поле пшениці. Фото: Новини.LIVE

Урожай 2024 року показав, що навіть без поливу та підживлень можна досягати 5 тонн із гектара. Усе — завдяки грамотному підбору сортів і технологіям сівозміни. Саме генетика та адаптовані сорти є запорукою стійкого результату. Посівна кампанія-2025 на Одещині проходить у непростих умовах, але господарства демонструють високу здатність до адаптації. Тож традиційно Україна без зерна не залишиться — буде і соняшник, і горох, і кукурудза. Отже, голод нам не страшний попри війну.

Раніше ми писали, що пшениця знову додає в ціні — за скільки продають тонну зерна. А також про те, що агроринку в Україні загрожує обвал цін — яка культура подешевшає.