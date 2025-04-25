Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном arrow

Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном

25 апреля 2025 22:33
Виктория Яслык - редактор
Виктория Яслык
редактор
Посевная 2025 в Одесской области — будет ли Украина с урожаем зерна в этом году
Трактор засевает поле. Фото: Новини.LIVE
Виктория Яслык - редактор
Виктория Яслык
редактор

В Одесской области в разгаре весенняя посевная кампания. После аномально теплой зимы аграрии работают в смешанных условиях: с одной стороны погода благоприятная позволила рано выйти в поля, с другой недостаток влаги и риски заморозков создали новые вызовы. Как работают сегодня сельхозпроизводители, с какими трудностями сталкиваются и какие прогнозы имеют на урожай-2025. Будет ли Украинка с зерном в этом году?

Об этом журналисты Новини.LIVE пообщались со специалистом защиты и генетики семян Натальей Рекецкой.

Реклама
Читайте также:

Погодные условия

После теплой, фактически бесснежной зимы, аграрии Одесской области смогли начать посевную раньше, чем обычно. Однако раннее потепление принесло не только преимущества, но и риски. Заморозки, которые задержались на 3-4 дня, могли ударить по посевам ранних яровых культур, в частности ячменя и подсолнечника.

"Зима не была сложной, потому что не было холода фактически и не надо было ждать до потепления почвы. За что переживали это когда должны были появиться всходы ранней группы яровых культур. Был заморозок, и довольно такой затяжной. И боялись за яровой ячмень и подсолнечник. За это была обеспокоенность", говорит специалист защиты и генетики семян Наталья Рекецкая.

спеціаліст захисту та генетики насіння Наталія Рекецька про посівну кампанію
Специалист защиты и генетики семян Наталья Рекецкая о погодных условиях для посева. Фото: Новини.LIVE

Такие погодные "качели " — обычное дело для южного региона. Впрочем, в этом году ситуация обострилась из-за пониженной влажности почвы и ограниченности времени для оперативных решений.

Семена для посева

Несмотря на вызовы, большинство профессиональных хозяйств смогли обеспечить себя семенами благодаря устойчивым партнерствам и заблаговременному планированию. Выбор культур остается классическим: подсолнечник, кукуруза, ячмень, горох.

"Мы работаем со своими давними партнерами, не меняем их, всегда им доверяем. Подсолнечник к примеру, сеем евролайтинг, кукурузу закупаем у украинского производителя, других культур у нас было достаточно",  объясняет Наталья Рекецкая.

Трактир сіє кукурудзу
Трактор готов к работе в поле. Фото: Новини.LIVE

Кукуруза украинская, подсолнечник  турецкий. Разные производители позволяют сохранять постоянство в технологиях и гарантировать качество. Хозяйство также обеспечивает себя зерновой базой  производит семена самостоятельно.

Рост расходов

Существенным фактором посевной 2025 года стал рост цен на средства защиты растений. Оригинальные препараты подорожали на 35%, дженерики  на 15-20%. Несмотря на это, хозяйства, которые работают с семенным материалом, не могут себе позволить рисковать и перестать закупать удобрения или пестициды.

"Цена выросла на фунгицидную группу, инсектицидную, гербицидную, на препараты от вредителей, болезней, сорняков. Если оригинальные где-то дороже, то дженерики не так сильно выросли, однако также на 15% стабильно цена поднялась. Но мы работаем преимущественно с оригинальными препаратами",  отмечает эксперт.

Посів кукурудзи
Кукуруза для посева. Фото: Новини.LIVE

Рост стоимости влияет на финальную экономику производства, но не меняет подходов к агротехнологиям.

Проблема влаги

Серьезной проблемой стала нехватка осадков в конце осени и зимой. В хозяйствах фиксировали критически низкий уровень всего 220 мм вместо необходимых 250-260 мм. Часть площадей из-за этого не успели обработать осенью.

"У нас есть свой осадкомер, и главный агроном все фиксирует. В декабре мы имели лишь 220 мм осадков. Но мартовские дожди добавили еще 22 мм. Мы вышли на тот рубеж, на ту влагу, которая нам нужна до мая, чтобы удержать вегетацию",  объясняет Наталья Рекецкая.

Підготовка до посіву
Подготовка к посеву. Фото: Новини.LIVE

Весенние дожди частично исправили ситуацию. Сейчас у предприятия посеяно более 215 гектаров подсолнечника, 150 гектаров ярового ячменя и 70 гектаров гороха. Хозяйство имеет техническую способность работать ритмично 40 га в сутки.

Нехватка кадров

Еще одна проблема нехватка кадров. На поле сейчас работают только 6 трактористов из 15. Несмотря на это, предприятие сохраняет экспортные позиции: в 2022 году семена закупали Турция и Болгария. Благодаря сертификации хозяйство готово работать с международными покупателями.

"Мы сертифицированы, работаем с карантинной службой. Будут покупатели  мы только за. Украина должна прославляться не только войной, но и добрыми делами", добавляет эксперт.

Поле пшениці
Поле пшеницы. Фото: Новини.LIVE

Урожай 2024 года показал, что даже без полива и подкормок можно достигать 5 тонн с гектара. Все  благодаря грамотному подбору сортов и технологиям севооборота. Именно генетика и адаптированные сорта являются залогом устойчивого результата. Посевная кампания-2025 в Одесской области проходит в непростых условиях, но хозяйства демонстрируют высокую способность к адаптации. Поэтому традиционно Украина без зерна не останется будет и подсолнечник, и горох, и кукуруза. Так что голод нам не страшен, несмотря на войну.

Ранее мы писали, что пшеница снова прибавляет в цене за сколько продают тонну зерна. А также о том, что агрорынку в Украине грозит обвал цен какая культура подешевеет.

Одесса посевная кампания Украина зерно Новости Одессы хлеб кукуруза пшеница зерновые
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама