Посевная 2025 в Одесской области — будет ли Украина с урожаем зерна в этом году

Трактор засевает поле. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области в разгаре весенняя посевная кампания. После аномально теплой зимы аграрии работают в смешанных условиях: с одной стороны — погода благоприятная позволила рано выйти в поля, с другой — недостаток влаги и риски заморозков создали новые вызовы. Как работают сегодня сельхозпроизводители, с какими трудностями сталкиваются и какие прогнозы имеют на урожай-2025. Будет ли Украинка с зерном в этом году?

Об этом журналисты Новини.LIVE пообщались со специалистом защиты и генетики семян Натальей Рекецкой.

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Погодные условия

После теплой, фактически бесснежной зимы, аграрии Одесской области смогли начать посевную раньше, чем обычно. Однако раннее потепление принесло не только преимущества, но и риски. Заморозки, которые задержались на 3-4 дня, могли ударить по посевам ранних яровых культур, в частности ячменя и подсолнечника.

"Зима не была сложной, потому что не было холода фактически и не надо было ждать до потепления почвы. За что переживали — это когда должны были появиться всходы ранней группы яровых культур. Был заморозок, и довольно такой затяжной. И боялись за яровой ячмень и подсолнечник. За это была обеспокоенность", — говорит специалист защиты и генетики семян Наталья Рекецкая.

Специалист защиты и генетики семян Наталья Рекецкая о погодных условиях для посева. Фото: Новини.LIVE

Такие погодные "качели " — обычное дело для южного региона. Впрочем, в этом году ситуация обострилась из-за пониженной влажности почвы и ограниченности времени для оперативных решений.

Семена для посева

Несмотря на вызовы, большинство профессиональных хозяйств смогли обеспечить себя семенами благодаря устойчивым партнерствам и заблаговременному планированию. Выбор культур остается классическим: подсолнечник, кукуруза, ячмень, горох.

"Мы работаем со своими давними партнерами, не меняем их, всегда им доверяем. Подсолнечник к примеру, сеем евролайтинг, кукурузу закупаем у украинского производителя, других культур у нас было достаточно", — объясняет Наталья Рекецкая.

Трактор готов к работе в поле. Фото: Новини.LIVE

Кукуруза — украинская, подсолнечник — турецкий. Разные производители позволяют сохранять постоянство в технологиях и гарантировать качество. Хозяйство также обеспечивает себя зерновой базой — производит семена самостоятельно.

Рост расходов

Существенным фактором посевной 2025 года стал рост цен на средства защиты растений. Оригинальные препараты подорожали на 35%, дженерики — на 15-20%. Несмотря на это, хозяйства, которые работают с семенным материалом, не могут себе позволить рисковать и перестать закупать удобрения или пестициды.

"Цена выросла на фунгицидную группу, инсектицидную, гербицидную, на препараты от вредителей, болезней, сорняков. Если оригинальные — где-то дороже, то дженерики — не так сильно выросли, однако также на 15% стабильно цена поднялась. Но мы работаем преимущественно с оригинальными препаратами", — отмечает эксперт.

Кукуруза для посева. Фото: Новини.LIVE

Рост стоимости влияет на финальную экономику производства, но не меняет подходов к агротехнологиям.

Проблема влаги

Серьезной проблемой стала нехватка осадков в конце осени и зимой. В хозяйствах фиксировали критически низкий уровень — всего 220 мм вместо необходимых 250-260 мм. Часть площадей из-за этого не успели обработать осенью.

"У нас есть свой осадкомер, и главный агроном все фиксирует. В декабре мы имели лишь 220 мм осадков. Но мартовские дожди добавили еще 22 мм. Мы вышли на тот рубеж, на ту влагу, которая нам нужна до мая, чтобы удержать вегетацию", — объясняет Наталья Рекецкая.

Подготовка к посеву. Фото: Новини.LIVE

Весенние дожди частично исправили ситуацию. Сейчас у предприятия посеяно более 215 гектаров подсолнечника, 150 гектаров ярового ячменя и 70 гектаров гороха. Хозяйство имеет техническую способность работать ритмично — 40 га в сутки.

Нехватка кадров

Еще одна проблема — нехватка кадров. На поле сейчас работают только 6 трактористов из 15. Несмотря на это, предприятие сохраняет экспортные позиции: в 2022 году семена закупали Турция и Болгария. Благодаря сертификации хозяйство готово работать с международными покупателями.

"Мы сертифицированы, работаем с карантинной службой. Будут покупатели — мы только за. Украина должна прославляться не только войной, но и добрыми делами", — добавляет эксперт.

Поле пшеницы. Фото: Новини.LIVE

Урожай 2024 года показал, что даже без полива и подкормок можно достигать 5 тонн с гектара. Все — благодаря грамотному подбору сортов и технологиям севооборота. Именно генетика и адаптированные сорта являются залогом устойчивого результата. Посевная кампания-2025 в Одесской области проходит в непростых условиях, но хозяйства демонстрируют высокую способность к адаптации. Поэтому традиционно Украина без зерна не останется — будет и подсолнечник, и горох, и кукуруза. Так что голод нам не страшен, несмотря на войну.

Ранее мы писали, что пшеница снова прибавляет в цене — за сколько продают тонну зерна. А также о том, что агрорынку в Украине грозит обвал цен — какая культура подешевеет.