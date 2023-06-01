Посмішки, сміх та радість: свято дитинства в Одеському міськсаду
Святу для дітей бути, війна не привід позбавляти їх радості. Та й небагато треба, щоб повеселити малечу — пісні та танці від творчих колективів, клоун, мильні бульбашки та конкурси.
Як в Одесі відзначали день захисту дітей, бачили журналісти Новини.LIVE.
Дитяче свято
З ранку біля ротонди, що в міському саду багатолюдно — учні шкіл, творчі колективи, вчителі, батьки та, звичайно ж, зовсім маленькі одесити. Перед початком свята оголошення, що вже стало звичним, де знаходяться найближчі укриття. Адже за два роки ворог показав любить відправляти свої "подарунки" якраз на свята.
Заходів безпеки дотримано, можна і починати. У ролі ведучих заходу цього разу виступають школярі. Урочисто вони повідомляють про відкриття "Міста дитячих мрій".
Нагородження найкращих
На святі були, в тому числі діти батьки, яких сьогодні захищають нашу країну. Усі присутні, підтримали їх оплесками. Привітати юних одеситів прийшов і міський голова Геннадій Труханов.
"Я впевнений що, коли наші діти зростатимуть у коханні, вони будуть добрими, дружитимуть. Я бажаю всім миру, якнайшвидшої перемоги, щоб ми забули, що таке повітряні тривоги, прильоти в наші місця. А ми дорослі робитимемо все, що від нас залежить — будувати палаци творчості, будувати стадіони, розвивати інфраструктуру", — зазначив міський голова.
Переможці олімпіад та конкурсів отримали від мера дипломи та грамоти, а також сертифікати на грошову винагороду.
Поштова марка
Ну, а щоб свято запам'яталося на довго "Укрпошта" випустила спеціальну марку — присвячену дню захисту дітей. Гасіння, яке зробили тут же в центрі Одеси в міському саду.
"Конкурс серед дітей на ескіз марки проводила "Укрпошта". Члени комісії відібрали найкращі малюнки — вони дуже яскраві та радісні. Ця марка отримала назву "Україна майбутнього". Зараз ми її погасимо, і всі охочі можуть її купити", — зазначив директор одеської дирекції "Укрпошти" Сергій Дрозд.
Ця марка несе у собі послання — майбутнє України буде лише жовто-блакитним.
Окрім основної сцени, якою сьогодні стала ротонда міського саду, святкові заходи також відбуваються у літньому театрі. Там діти можуть взяти участь у конкурсі малюнка на асфальті, подивитися на виставку, почастуватись солодощами, а також подивитися на шоу мильних бульбашок.