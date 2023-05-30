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Одеса готується відзначити День захисту дітей: яка програма

30 травня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеса готується відзначити День захисту дітей: яка програма
Діти граються на вулиці. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеса готується відзначити Міжнародний день захисту дітей 1 червня. Одеський Міський сад буде місцем, де о 11:00 розпочнеться святкова програма під назвою "Місто дитячих мрій".

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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В рамках цього заходу відбудеться гала-концерт міського фестивалю-конкурсу "Зоряна юність Одеси", тут будуть представлені малюнки переможців конкурсу "Місто дитячих мрій", а також відбудеться урочисте вручення нагород переможцям олімпіад, МАН (Мала академія наук) та творчих конкурсів.

Після цього, з 12:30, святкове святкування в Літньому театрі продовжиться фестивалем під назвою "Планета щасливих дітей".

У ротонді Літнього театру молодіжні клуби міста представлять концертну програму під назвою "Світ щасливого дитинства".

З 11:00 до 12:00 учні шкіл отримають можливість взяти участь в інтерактивному заході на тему безпеки, що проведуть представники поліції. Крім того, різноманітні заходи для дітей пройдуть у різних частинах міста.

Прохоровський сквер буде місцем пізнавально-розважального заходу, організованого представниками рятувальної служби міста. Цей захід розпочнеться о 11:00.

У парку Горького відбудеться концертна програма, яка розпочнеться о 14:00, а також заплановані екскурсії та розважальні заходи під назвою "Дитинства пора золота".

У Молодіжному сквері о 12:00 діти зможуть брати участь у конкурсі малюнка на асфальті під назвою "Ні війні!".

Концертні програми "Щасливі мелодії дитинства" розпочнуться на Кримському бульварі (біля фонтану) о 12:00, а також у парку імені Т.Г. Шевченка о 15:00.

2 червня у Літньому театрі з 12:00 триватиме фестиваль "Планета щасливих дітей".

3 червня о 11:00 одеситів та гостей міста запрошують до Міського саду на Відкритий етнофестиваль "Поліетнічна Одещина" в рамках V проєкту "Міжнародна творча майстерня".

Соціальні центри, бібліотеки, освітні та медичні заклади міста також проведуть цікаві заходи для маленьких одеситів, включаючи виставки, творчі конкурси, майстер-класи, розважальні програми, вікторини, екскурсії та багато іншого, у рамках святкування Дня захисту дітей.

Зазначимо, правоохоронці Одеської області закликають батьків дбати про безпеку дітей, особливо у період літнього відпочинку. Це допоможе уникнути непередбачуваних наслідків.

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