Батьків на Одещині закликають дбати про безпеку дітей

Діти у вільний час. Фото: ГУНП в Одеській області

Правоохоронці Одеської області закликають батьків дбати про безпеку дітей, особливо у період літнього відпочинку. Це допоможе уникнути непередбачуваних наслідків.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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"Співробітники територіальних підрозділів поліції Одещини майже щодня розглядають звернення про надзвичайні події з дітьми. У більшості випадків вони пов’язані з тим, що малеча травмується з власної необережності, і саме у цей час перебуває без належного нагляду дорослих", — зазначає начальниця відділу ювенальної превенції ГУНП в Одеській області Вікторія Чалова.

Падіння з вікон, купання у невстановлених місцях, ігри з вибухонебезпечними предметами та вогнем, катання на самокатах та велосипедах на проїзній частині інколи призводять до смертельних наслідків.

"Попереду у дітей літні канікули, і нам би дуже хотілося, щоб вони відпочили, оздоровилися та набралися сил. Тому закликаємо батьків належним чином виконувати обов’язки щодо забезпечення необхідних умов догляду, виховання та проживання дітей", — наголосили у поліції.

Пам’ятайте, що інколи навіть найбезпечніший відпочинок може стати загрозою для дітей, особливо коли вони перебувають без нагляду. Москітні сітки на вікнах, залізні гойдалки на дитячих майданчиках, самокати та велосипеди, відкриті водойми, небезпечні знахідки у період дії воєнного стану — все це може нести загрозу для здоров’я, а інколи навіть життя дитини.

Нагадаємо, у селі Ройлянка, що в Білгород-Дністровському районі, на дорозі сталася аварія, в результаті якої 10-річний хлопчик отримав серйозні тілесні ушкодження. Поліція повідомила водію про підозру у порушенні правил дорожнього руху.