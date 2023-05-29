Родителей в Одесской области призывают заботиться о безопасности детей

Дети в свободное время. Фото: ГУНП в Одесской области

Правоохранители Одесской области призывают родителей заботиться о безопасности детей, особенно в период летнего отдыха. Это поможет избежать непредвиденных последствий.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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"Сотрудники территориальных подразделений полиции Одесчины почти ежедневно рассматривают обращение о чрезвычайных событиях с детьми. В большинстве случаев они связаны с тем, что малыши травмируются по собственной неосторожности, потому что находятся без надзора взрослых", — отмечает начальница отдела ювенальной превенции ГУНП в Одесской области Виктория Чалова.

Падение из окон, купание в неустановленных местах, игры со взрывоопасными предметами и огнем, катание на самокатах и велосипедах на проезжей части иногда приводят к смертельным исходам.

"Впереди у детей летние каникулы, и нам бы очень хотелось, чтобы они отдохнули, оздоровились и набрались сил. Поэтому призываем родителей должным образом исполнять обязанности по обеспечению необходимых условий для ухода, воспитания и проживания детей", — подчеркнули в полиции.

Помните, что иногда даже самый безопасный отдых может стать угрозой для детей, особенно когда они находятся без присмотра. Москитные сетки на окнах, железные качели на детских площадках, самокаты и велосипеды, открытые водоемы, опасные находки в период действия военного положения — все это может представлять угрозу здоровью, а иногда даже жизни ребенка.

Напомним, в селе Ройлянка в Белгород-Днестровском районе на дороге произошла авария, в результате которой 10-летний мальчик получил серьезные телесные повреждения. Полиция сообщила водителю о подозрении в нарушении ПДД.