Одесса готовится отметить День защиты детей: какая программа

Дети играют на улице. Фото: pixabay

Одесса готовится отметить Международный день защиты детей 1 июня. Одесский городской сад будет местом, где в 11:00 начнется праздничная программа под названием "Город детских мечтаний".

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В рамках мероприятия состоится гала-концерт городского фестиваля-конкурса "Звездная юность Одессы", будут представлены рисунки победителей конкурса "Город детских мечт", а также состоится торжественное вручение наград победителям олимпиад, МАН (Малая академия наук) и творческих конкурсов.

После этого, с 12.30, праздничное празднование в Летнем театре продолжится фестивалем под названием "Планета счастливых детей".

В ротонде Летнего театра молодежные клубы города представят концертную программу под названием Мир счастливого детства.

С 11:00 до 12:00 учащиеся школ получат возможность принять участие в интерактивном мероприятии на тему безопасности, которые проведут представители полиции. Кроме того, разные мероприятия для детей пройдут в разных частях города.

Прохоровский сквер станет местом познавательно-развлекательного мероприятия, организованного представителями спасательной службы города. Мероприятие начнется в 11:00.

В парке Горького состоится концертная программа, которая начнется в 14:00, а также запланированные экскурсии и развлекательные мероприятия под названием "Детство пора золота".

В Молодежном сквере в 12.00 дети смогут участвовать в конкурсе рисунка на асфальте под названием "Нет войне!".

Концертные программы "Счастливые мелодии детства" начнутся на Крымском бульваре (возле фонтана) в 12.00, а также в парке имени Т.Г. Шевченко в 15.00.

2 июня в Летнем театре с 12:00 пройдет фестиваль "Планета счастливых детей".

3 июня в 11:00 одесситов и гостей города приглашают в Городской сад на открытый этнофестиваль "Полиэтническая Одесчина" в рамках V проекта "Международная творческая мастерская".

Социальные центры, библиотеки, образовательные и медицинские учреждения города также проведут интересные мероприятия для маленьких одесситов, включая выставки, творческие конкурсы, мастер-классы, развлекательные программы, викторины, экскурсии и многое другое в рамках празднования Дня защиты детей.

Отметим, правоохранители Одесской области призывают родителей заботиться о безопасности детей, особенно в период летнего отдыха. Это поможет избежать непредвиденных последствий.