Рух на трасі Одеса–Рені 3 лютого: заторів майже немає, рекомендації водіям

Автівки на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 3 лютого на автомобільній дорозі Одеса–Рені заторів майже не зафіксовано. Автомобілі рухаються вільно, без сильних ускладнень. Однак ситуація може змінитися у будь-який момент. Тому водіям варто слідкувати за оновленнями, заздалегідь ретельно планувати маршрут та знати об’їзні шляхи, щоб уникнути тривалих затримок.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

Рух до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" відбувається майже без заторів. Невеликі проблеми спостерігаються на виїзді з Одеси та біля села Маяки. Час у дорозі наразі складає близько 1 години 17 хвилин.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух на дорозі до паромної переправи в Орлівці здійснюється безперешкодно — транспорт рухається вільно, без затримок і заторів. Невеликі ускладнення фіксуються лише на виїзді з транзитної зони з Молдовою. Час у дорозі перевищує чотири години.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" також проходить без заторів. Невеликі черги фіксують лише до та після транзитної зони з Молдовою. Час у дорозі може досягати близько 4 годин 30 хвилин. Існує альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію сусідньої країни, але подорож за ним може тривати понад 5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

