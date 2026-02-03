Видео
Україна
Главная Одесса Спешите с выездом в Молдову — ситуация на трассе Одесса-Рени

Спешите с выездом в Молдову — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 14:41
Движение на трассе Одесса-Рени 3 февраля: пробок почти нет, рекомендации водителям
Машины на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 3 февраля на автомобильной дороге Одесса-Рени пробок почти не зафиксировано. Автомобили движутся свободно, без сильных осложнений. Однако ситуация может измениться в любой момент. Поэтому водителям стоит следить за обновлениями, заранее тщательно планировать маршрут и знать объездные пути, чтобы избежать длительных задержек.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Движение к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" происходит почти без пробок. Небольшие проблемы наблюдаются на выезде из Одессы и возле села Маяки. Время в пути сейчас составляет около 1 часа 17 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение на дороге к паромной переправе в Орловке осуществляется беспрепятственно — транспорт движется свободно, без задержек и пробок. Небольшие осложнения фиксируются только на выезде из транзитной зоны с Молдовой. Время в пути превышает четыре часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Движение к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" также проходит без пробок. Небольшие очереди фиксируют только до и после транзитной зоны с Молдовой. Время в пути может достигать около 4 часов 30 минут. Существует альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию соседней страны, но путешествие по нему может длиться более 5 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, на каких КПП Украины есть очереди. Также мы писали о том, что в сервисных центрах МВД обновили системы записи.

Одесса КПП дороги авто Одесская область пробки Новости Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
