Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Поспішіть з виїздом до Молдови — ситуація на трасі Одеса-Рені

Поспішіть з виїздом до Молдови — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 14:34
Затори на трасі Одеса–Рені 1 січня: рекомендації для водіїв
Автівки стоять на КПП. Фото ілюстративне: Міністерство внутрішніх справ

Сьогодні, у четвер, 1 січня, на трасі Одеса–Рені спостерігаються незначні затори у напрямку кордону з Молдовою. Однак, сервіс Google Maps може некоректно відображати маршрути. Тому водіям варто враховувати можливі зміни і затримки та планувати поїздку заздалегідь. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

На шляху до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" невеликі затори. Скупчення машин фіксується в районі населеного пункту Маяки. Шлях до кордону займе близько 1 годину 15 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух у бік КПП "Орлівка" вільний. Затримки можливі лише на шляху до транзитної ділянки на КПП "Паланка". На самому пункті пропуску "Орлівка" заторів не зафіксовано. Орієнтовний час у дорозі становить майже 4 години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені також відбувається без затримок. Затори є тільки біля н.п Маяки. Проте після проходження транзитної зони на пункті пропуску "Паланка" дорога значно розвантажується. Загальний час у дорозі становить близько 4 години 20 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яка ширина шини має бути в авто для безпечної поїздки взимку. Також ми писали про те, як не варто розморожувати лобове скло в авто.

Одеса КПП дороги авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації