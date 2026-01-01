Затори на трасі Одеса–Рені 1 січня: рекомендації для водіїв

Автівки стоять на КПП. Фото ілюстративне: Міністерство внутрішніх справ

Сьогодні, у четвер, 1 січня, на трасі Одеса–Рені спостерігаються незначні затори у напрямку кордону з Молдовою. Однак, сервіс Google Maps може некоректно відображати маршрути. Тому водіям варто враховувати можливі зміни і затримки та планувати поїздку заздалегідь.

Затори до Молдови

На шляху до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" невеликі затори. Скупчення машин фіксується в районі населеного пункту Маяки. Шлях до кордону займе близько 1 годину 15 хвилин. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух у бік КПП "Орлівка" вільний. Затримки можливі лише на шляху до транзитної ділянки на КПП "Паланка". На самому пункті пропуску "Орлівка" заторів не зафіксовано. Орієнтовний час у дорозі становить майже 4 години.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені також відбувається без затримок. Затори є тільки біля н.п Маяки. Проте після проходження транзитної зони на пункті пропуску "Паланка" дорога значно розвантажується. Загальний час у дорозі становить близько 4 години 20 хвилин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

