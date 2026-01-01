Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Поспешите с выездом в Молдову — ситуация на трассе Одесса-Рени

Поспешите с выездом в Молдову — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 14:34
Пробки на трассе Одесса-Рени 1 января: рекомендации для водителей
Машины стоят на КПП. Фото иллюстративное: Министерство внутренних дел

Сегодня, в четверг, 1 января, на трассе Одесса-Рени наблюдаются незначительные пробки в направлении границы с Молдовой. Однако, сервис Google Maps может некорректно отображать маршруты. Поэтому водителям стоит учитывать возможные изменения и задержки и планировать поездку заранее.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в Молдову

На пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" небольшие пробки. Скопление машин фиксируется в районе населенного пункта Маяки. Путь до границы займет около 1 часа 15 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение в сторону КПП "Орловка" свободное. Задержки возможны только на пути к транзитному участку на КПП "Паланка". На самом пункте пропуска "Орловка" пробок не зафиксировано. Ориентировочное время в пути составляет почти 4 часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени также происходит без задержек. Пробки есть только возле н.п Маяки. Однако после прохождения транзитной зоны на пункте пропуска "Паланка" дорога значительно разгружается. Общее время в пути составляет около 4 часов 20 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, какая ширина шины должна быть в авто для безопасной поездки зимой. Также мы писали о том, как не стоит размораживать лобовое стекло в авто.

Одесса КПП дороги авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации