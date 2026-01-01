Пробки на трассе Одесса-Рени 1 января: рекомендации для водителей

Машины стоят на КПП. Фото иллюстративное: Министерство внутренних дел

Сегодня, в четверг, 1 января, на трассе Одесса-Рени наблюдаются незначительные пробки в направлении границы с Молдовой. Однако, сервис Google Maps может некорректно отображать маршруты. Поэтому водителям стоит учитывать возможные изменения и задержки и планировать поездку заранее.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в Молдову

На пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" небольшие пробки. Скопление машин фиксируется в районе населенного пункта Маяки. Путь до границы займет около 1 часа 15 минут. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение в сторону КПП "Орловка" свободное. Задержки возможны только на пути к транзитному участку на КПП "Паланка". На самом пункте пропуска "Орловка" пробок не зафиксировано. Ориентировочное время в пути составляет почти 4 часа.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени также происходит без задержек. Пробки есть только возле н.п Маяки. Однако после прохождения транзитной зоны на пункте пропуска "Паланка" дорога значительно разгружается. Общее время в пути составляет около 4 часов 20 минут.

Пробки до Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, какая ширина шины должна быть в авто для безопасной поездки зимой. Также мы писали о том, как не стоит размораживать лобовое стекло в авто.