Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Графіки відключень — чи буде Одещина 16 червня зі світлом arrow

Графіки відключень — чи буде Одещина 16 червня зі світлом

15 червня 2024 23:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В ДТЕК розказали як будуть діяти графіки відключень світла на Одещині 16 червня
Лампочка світить. Фото: unsplash
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одеській області у неділю, 16 червня, погодинні відключення електроенергії не планують застосовувати через зниження споживання у вихідний день. Та попри це ситуація може змінитися упродовж дня. У разі зміни абоненти будуть розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подачі світла всім мешканцям регіону.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

Читайте також:

Відключення світла на Одещині

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  
Стабілізаційні графіки для першої групи
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Стабілізаційні графіки другої групи
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що існує велика ймовірність відключення електрики не тільки в сірій, а й світло-сірій зоні. Тому одеситів закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно.

Стабілізаційні графіки для третьої групи
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Стабілізаційні графіки для четвертої групи
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатись графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня єлектроенергія?");
  • чат-боту  у Viber;
  • чат-боту  у Telegram;
  • приватні повідомлення у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Стабілізаційні графіки для п'ятої групи
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Стабілізаційні графіки для шостої групи
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, довготривалі блекаути в Україні ще попереду. Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа цього року.

Також ми писали, що в Україні місцевій владі поставили завдання обмежити вуличне освітлення. Що стосується бізнесу, то влада закликала обмежити використання кондиціонерів та іншого енергомісткого обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності. 

відключення світла
світло
Одеса
електропостачання
Одеська ОДА
Новини Одеси
Одеська область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

14 червня 2024

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування