В ДТЭК рассказали, как будут действовать графики отключений света в Одесской области 16 июня

Лампочка светит. Фото: unsplash

В Одесской области в воскресенье, 16 июня, почасовые отключения электроэнергии не планируют применять из-за снижения потребления в выходной день. Но, несмотря на это, ситуация может измениться в течение дня. В случае изменения абоненты будут разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность подачи света всем жителям региона.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.

на графике. Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.

на графике. Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что существует большая вероятность отключения электричества не только в серой, но и в светло-серой зоне. Поэтому одесситов призывают не включать все мощные приборы одновременно.

График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-боту в Viber;

чат-боту в Telegram;

частные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, долгосрочные блэкауты в Украине еще впереди. Самая тяжелая ситуация в украинской энергосистеме ожидается в середине лета этого года.

Также мы писали, что в Украине местным властям поставили задачу ограничить уличное освещение. Что касается бизнеса, то власти призвали ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, некритичного для производственной деятельности.