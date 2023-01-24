В Одесу приїхали чотирилапі герої: собаки понад добу шукали людей під завалами у Дніпрі

Кінологи не відходили від завалів 22 години

Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін "Антарєс" приїхав до Одеси після рятувальної операції у Дніпрі. Майже добу чотирипалі герої шукали людей під завалами будинку, в який влучила російська ракета.

Про це розповіла керівниця ГО "Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін "Антарєс" Лариса Борисенко.

"Про влучення ракети у Дніпрі ми дізналися у 16:00. Зідзвонилися з ДСНС у Павлограді, і вже у 18:15 були на місці, через пів години приступили для рятувальної операції. Після того, як потушили пожежу, нас допустили, ми почали працювати. На жаль, після першого огляду ми зрозуміли, що живих людей під завалами немає. Загалом, з моменту прибуття ми 22 години не відходили від завалів", — зазначила Лариса Борисенко.

Як додала фахівець, наступного дня собаки продовжили працювати й показали рятувальникам нові місця, де з-під завалів рятувальники продовжили діставати тіла загиблих.

Трагедія у Дніпрі

Нагадаємо, що 14 січня російські загарбники вдарили у житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок влучання ракети було повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку. Під завалами опинилося багато людей.

У дев'ятиповерхівці проживало приблизно 1700 мешканців. У зруйнованому під'їзді — 72 квартири. Частково пошкоджено ще 230 квартир. Пошуково-рятувальна операція тривала три дні. Внаслідок влучання ракети загинуло 46 мешканців будинку.