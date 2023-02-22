На Одещині чоловік влаштував стрілянину через корів

Своєї провини він не визнав

Між мешканцями села Гіржове, що на Одещині, сталась суперечка через те, що корови паслись на сусідській території. Зловмисник був напідпитку й погрожував сокирою власнику худоби. Заспокоїти дебошира приїхали поліціянти, втім він "подумав, що це колектори", й почав стріляти в авто правоохоронців.

Про це Новини.LIVE дізнались з вироку суду.

В ході судового засідання обвинувачений зазначив, що на прохання піти поліцейські не відреагували. Після чого він зробив постріл вгору для залякування.

"Відразу після пострілу закрив двері, думав, що вони підуть, на що почув постріли у його бік та побачив, що кулі пробивали двері. Він добре бачив розташування автомобіля, людей, їх переміщення, бо у нього у веранді є два вікна. Він прийняв рішення вистрелити в колеса цього автомобіля, щоб люди біля нього не могли його переслідувати, поки він звернеться по допомогу. Після того, як він вистрілив по цьому автомобілю, далі почали лунати постріли у відповідь", — поділився на судовому засіданні обвинувачений.

Яке покарання чекає на правопорушника

Суд визнав його винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 348 КК України. Йому призначили покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ще один житель Одеси проігнорував законну вимогу зупинитись на блокпосту, почав тікати й стріляти в бік патрульних, аби уникнути затримання. За такі дії він відповідав перед судом.

Також нещодавно патрульні отримали повідомлення про стрілянину на проспекті Небесної сотні. На місці інспектори побачили чоловіка з явними ознаками наркотичного сп’яніння.