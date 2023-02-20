Влаштував погоню та стріляв у поліцейське авто: суд вирішив долю одесита

Зброю у чоловіка конфіскували на потреби ЗСУ

Житель Одеси проігнорував законну вимогу зупинитись на блокпосту, почав тікати й стріляти в бік патрульних, аби уникнути затримання. За такі дії він відповідав перед судом.

Про це стало відомо із вироку Комінтернівського районного суду Одеської області.

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Подія сталася під час комендантської години. 42-річний чоловік прямував легковим автомобілем Mitsubishi з Одеси в бік Миколаєва. Проїжджаючи один із блокпостів, водій проігнорував законну вимогу поліцейських зупинитися і став тікати від них.

"Правоохоронці наздогнали правопорушника за 1,5 кілометра. Щоб уникнути затримання, він почав стріляти в бік службового автомобіля працівників поліції, поки не заклинила зброя. Поліцейські вилучили у зловмисника зареєстрований на нього травматичний пістолет з набоями, які направили на експертні дослідження. Автомобіль помістили на арештмайданчик", — повідомляли в поліції.

Вирок суду

Правопорушника звільнили від призначеного покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. Втім йому дали випробуваний строк 1 рік та 6 місяців. Якщо водій за цей час не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки то йому вдасться уникнути попадання до в'язниці

Умовний строк передбачає:

періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Нагадаємо, нещодавно патрульні отримали повідомлення про стрілянину на проспекті Небесної сотні. На місці інспектори побачили чоловіка з явними ознаками наркотичного сп’яніння.