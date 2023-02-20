Устроил погоню и стрелял в полицейский автомобиль: суд решил судьбу одессита
Житель Одессы проигнорировал законное требование остановиться на блокпоста, начал убегать и стрелять в сторону патрульных, чтобы избежать задержания. За подобные действия он отвечал перед судом.
Об этом стало известно из приговора Коминтерновского райсуда Одесской области.
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Больше о погоне
Событие произошло во время комендантского часа. 42-летний мужчина следовал легковым автомобилем Mitsubishi из Одессы в сторону Николаева. Проезжая один из блокпостов, водитель проигнорировал законное требование полицейских остановиться и стал убегать от них.
"Правоохранители догнали правонарушителя за 1,5 километра. Во избежание задержания он начал стрелять в сторону служебного автомобиля работников полиции, пока не заклинило оружие. Полицейские изъяли у злоумышленника зарегистрированный на него травматический пистолет с патронами, которые направили на экспертные исследования. Автомобиль поместий арестплощадка", — сообщали в полиции.
Приговор суда
Правонарушитель был освобожден от назначенного наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года. Впрочем, ему дали испытуемый срок 1 год и 6 месяцев. Если водитель за это время не совершит нового уголовного правонарушения и выполнит возложенные на него обязанности, то ему удастся избежать попадания в тюрьму.
Условный срок предусматривает:
- периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
- сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.
Напомним, недавно патрульные получили сообщение о стрельбе на проспекте Небесной сотни. На месте инспекторы увидели мужчину с явными признаками наркотического опьянения.