Вакцинація дітей від поліомієліту: яка ситуація на Одещині

Батьків закликають зробити щеплення дітям

За 2022-й рік Одещині вдалося досягти загального рейтингового показника щеплень у 80%, що лише на 2% менше, ніж у 2021 році. Втім, відсоток вакцинованих лише проти поліомієліту дещо знизився.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

На 2023-й рік на Одещині запланована вакцинація трьома дозами протиполіомієлітної вакцини 13 651 дитину до 1 року, з них 289 - діти з сімей переселенців. На ревакцинацію за віком планується залучити 64 235 дітей у віці 18 місяців, 6 і 14 років, з них 1 478 - діти ВПО.

"Усі діти до шести років, які пропустили щеплення від поліомієліту, повинні негайно вакцинуватися, адже захворювання перебігає безсимптомно і швидко передається від однієї дитини до іншої. Попри воєнний стан, ми закликаємо батьків, незалежно від місця проживання та реєстрації, переглянути вакцинальну карту своєї дитини і надолужити пропущені щеплення", — повідомила директор Департаменту Наталія Одарій-Захар’єва.

Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя

Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження;

щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини;

у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В;

у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В;

у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (1-ша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції;

у 18 місяців роблять першу планова ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту;

у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (2-га доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту;

у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту;

у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця;

надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця.



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