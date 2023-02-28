В Одесі діти почали більше хворіти на грип та ГРВІ: як вберегтись

Уникайте близького контакту з хворим

За минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі збільшилась порівняно з попереднім тижнем. Крім того, збільшилась й кількість госпіталізації.

Про це повідомляє "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Загальний рівень захворюваності, порівняно з попереднім тижнем, незначно зріс на 2,5%. Частіше нові випадки підтверджували саме у дітей.

За моніторингом вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу типу А та вірусів негрипозної природи (парагрип, аденовірус, риновірус тощо).

Хто в зоні ризику

діти до 5 років (особливо — діти до 2 років);

вагітні жінки;

люди віком від 65 років;

люди з надмірною вагою;

хворі на діабет;

хворі на хронічні серцево-судинні захворювання;

хворі на хронічні захворювання легенів;

люди з іншими тяжкими хронічними захворюваннями;

люди, що перебувають на імуно-супресивній терапії.

Корисні звички для профілактики грипу

Хоча найкращий спосіб вберегтися від сезонного грипу – щорічна вакцинація, деякі прості правила допоможуть уникнути хвороби.

1. "Захворів — сиди вдома"

Візьміть лікарняний. Грип швидко передається, тому так званий "трудовий героїзм" (коли ви хворі йдете на роботу) лише сприятиме поширенню інфекції.

2. Уникайте близького контакту з хворим

Намагайтеся якнайменше перебувати поряд із людьми, у яких застуда, нежить або кашель. Якщо захворіли ви, то тримайте дистанцію з іншими людьми, щоб вберегти їх від хвороби.

3. Прикривайте ніс та рот

Під час кашлю та чхання грип розповсюджується особливо швидко. Прикрийте серветкою рот та ніс — це знизить ймовірність передачі інфекції іншим.

4. Мийте руки

Часте миття рук допоможе захиститися від мікробів. Якщо поруч немає води та мила, використовуйте спреї для рук на спиртовій основі.

5. Намагайтеся не торкатися обличчя

На руках дуже багато мікробів. Торкаючись руками обличчя ви збільшуєте шанси мікробів потрапити в організм через очі, рот та ніс.

6. Провітрюйте та дезінфікуйте приміщення

Регулярно провітрюйте приміщення, ретельно очищайте та дезінфікуйте поверхні, до якої часто торкаєтеся вдома, на роботі або в навчальних закладах. Це особливо важливо, якщо в приміщенні перебуває хворий.

7. Привчіть себе до корисних звичок

Будьте фізично активними, уникайте стресу, висипайтеся, пийте багато води та харчуйтеся поживною їжею.

Відомо, що напої дуже впливають на стан мозку. Тому важливо стежити за тим, що ви п’єте щодня. Яких саме напоїв вам краще уникати читайте в матеріалі.