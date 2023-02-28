В Одессе дети стали больше болеть гриппом и ОРВИ: как уберечься
За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе увеличилась по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, увеличилось количество госпитализации.
Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".
-
Кирилл Буданов рассказал, готова ли россия на длительную войну и хватает ли ей оружия
-
Швеция даст 30 млн долларов на энергетическую поддержку Украины, — Галущенко
-
Мониторинговая группа назвала новые доказательства подрыва А-50У: на что обратили внимание
-
Стало известно, когда Артем Довбик вернется на поле
-
Меган Маркл разочаровало наследие принца Гарри: "Хотела ездить на длинных кадиллаках"
-
Львовские IT-специалисты победили на соревнованиях ежегодного хакатона от НАТО
-
Более половины украинцев считают, что Telegram-каналы содержат проверенную информацию: опрос
-
Цена вопроса — 200 долларов: СБУ в Киеве разоблачила дельцов, продававших россиянам персональные данные украинцев
-
Представитель ОГП Белоусов отреагировал на конфликт с активистами: "Это из-за моего желания возглавить НАБУ"
-
Актриса из сериала "Друзья" получила звезду в Голливуде: кто из коллег пришел поддержать
Общий уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей незначительно вырос на 2,5%. Чаще новые случаи подтверждали именно у детей.
По мониторингу вирусологических исследований наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа типа А и вирусов негриппозной природы (парагрипп, аденовирус, риновирус и т.п.).
Кто в зоне риска
- дети до 5 лет (особенно — дети до 2 лет);
- беременные женщины;
- люди в возрасте от 65 лет;
- люди с избыточным весом;
- больные диабетом;
- больные хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- больные хроническими заболеваниями легких;
- люди с другими тяжелыми хроническими заболеваниями;
- люди, находящиеся на иммуносупрессивной терапии.
Полезные привычки для профилактики гриппа
Хотя лучший способ уберечься от сезонного гриппа — ежегодная вакцинация, некоторые простые правила помогут избежать болезни.
1. "Заболел — сиди дома"
Возьмите больничный. Грипп быстро передается, поэтому так называемый "трудовой героизм" (когда вы больные уходите на работу) будет только способствовать распространению инфекции.
2. Избегайте близкого контакта с больным
Старайтесь как можно меньше находиться рядом с людьми, у которых простуда, насморк или кашель. Если вы заболели, то держите дистанцию с другими людьми, чтобы уберечь их от болезни.
3. Прикрывайте нос и рот
Во время кашля и чихания грипп распространяется особенно быстро. Прикройте салфеткой рот и нос — это снизит вероятность передачи инфекции другим.
4. Мойте руки
Частое мытье рук поможет защититься от микробов. Если рядом нет воды и мыла, используйте спреи для рук на спиртовой основе.
5. Старайтесь не касаться лица
На руках очень много микробов. Касаясь руками лица вы увеличиваете шансы микробов попасть в организм через глаза, рот и нос.
6. Проветривайте и дезинфицируйте помещение
Регулярно проветривайте помещение, тщательно очищайте и дезинфицируйте поверхности, к которой часто прикасаетесь дома, на работе или в учебных заведениях. Это особенно важно, если в помещении находится больной.
7. Приучите себя к полезным привычкам
Будьте физически активны, избегайте стресса, высыпайтесь, пейте много воды и питайтесь питательной пищей.
Известно, что напитки оказывают большое влияние на состояние мозга. Поэтому важно следить за тем, что вы пьете каждый день. Каких именно напитков вам лучше избегать читайте в материале.