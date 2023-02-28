Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В Одессе дети стали больше болеть гриппом и ОРВИ: как уберечься arrow

В Одессе дети стали больше болеть гриппом и ОРВИ: как уберечься

28 февраля 2023 12:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе дети стали больше болеть гриппом и ОРВИ: как уберечься
Избегайте близкого контакта с больным
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе увеличилась по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, увеличилось количество госпитализации.

Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".

Читайте также:

Общий уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей незначительно вырос на 2,5%. Чаще новые случаи подтверждали именно у детей.

По мониторингу вирусологических исследований наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа типа А и вирусов негриппозной природы (парагрипп, аденовирус, риновирус и т.п.).

Кто в зоне риска

  • дети до 5 лет (особенно — дети до 2 лет);
  • беременные женщины;
  • люди в возрасте от 65 лет;
  • люди с избыточным весом;
  • больные диабетом;
  • больные хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • больные хроническими заболеваниями легких;
  • люди с другими тяжелыми хроническими заболеваниями;
  • люди, находящиеся на иммуносупрессивной терапии.

Полезные привычки для профилактики гриппа

Хотя лучший способ уберечься от сезонного гриппа — ежегодная вакцинация, некоторые простые правила помогут избежать болезни.

1. "Заболел — сиди дома"

Возьмите больничный. Грипп быстро передается, поэтому так называемый "трудовой героизм" (когда вы больные уходите на работу) будет только способствовать распространению инфекции.

2. Избегайте близкого контакта с больным

Старайтесь как можно меньше находиться рядом с людьми, у которых простуда, насморк или кашель. Если вы заболели, то держите дистанцию с другими людьми, чтобы уберечь их от болезни.

3. Прикрывайте нос и рот

Во время кашля и чихания грипп распространяется особенно быстро. Прикройте салфеткой рот и нос — это снизит вероятность передачи инфекции другим.

4. Мойте руки

Частое мытье рук поможет защититься от микробов. Если рядом нет воды и мыла, используйте спреи для рук на спиртовой основе.

5. Старайтесь не касаться лица

На руках очень много микробов. Касаясь руками лица вы увеличиваете шансы микробов попасть в организм через глаза, рот и нос.

6. Проветривайте и дезинфицируйте помещение

Регулярно проветривайте помещение, тщательно очищайте и дезинфицируйте поверхности, к которой часто прикасаетесь дома, на работе или в учебных заведениях. Это особенно важно, если в помещении находится больной.

7. Приучите себя к полезным привычкам

Будьте физически активны, избегайте стресса, высыпайтесь, пейте много воды и питайтесь питательной пищей.

Известно, что напитки оказывают большое влияние на состояние мозга. Поэтому важно следить за тем, что вы пьете каждый день. Каких именно напитков вам лучше избегать читайте в материале.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

13:10 "Цинично заставляют платить комуналку": у российского "патриота" Газманова отняли квартиры в Европе

12:58 Кирилл Буданов рассказал, готова ли россия на длительную войну и хватает ли ей оружия

12:58 ​​​Швеция даст 30 млн долларов на энергетическую поддержку Украины, — Галущенко

12:58 Мониторинговая группа назвала новые доказательства подрыва А-50У: на что обратили внимание

12:54 Стало известно, когда Артем Довбик вернется на поле

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:49 Меган Маркл разочаровало наследие принца Гарри: "Хотела ездить на длинных кадиллаках"

12:47 Львовские IT-специалисты победили на соревнованиях ежегодного хакатона от НАТО

12:35 Более половины украинцев считают, что Telegram-каналы содержат проверенную информацию: опрос

Новина з фото

12:32 Цена вопроса — 200 долларов: СБУ в Киеве разоблачила дельцов, продававших россиянам персональные данные украинцев

12:31 Представитель ОГП Белоусов отреагировал на конфликт с активистами: "Это из-за моего желания возглавить НАБУ"

Эксклюзив

12:22 Тимур Мирошниченко рассказал, сколько хочет иметь детей

Новина з відео

11:10 ВСУ и ГУР помешали россиянам нанести очередной ракетный удар, — Ким

Новина з відео

10:41 Свет должен быть: какая ситуация в электросистеме Одесчины

Новина з відео

10:05 Под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП

Новина з відео

20:30 УПЛ возвращается: как дебютировал Ротань с "Александрией" против "Металлиста 1925"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:04 В Киеве полностью восстановили известную многоэтажку, куда год назад попала ракета

Новина з відео

19:35 "Жорик погиб": оккупанты жалуются на катастрофические потери в Донецкой области

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Новина з відео

17:57 Иво Бобул оказался в эпицентре сексистского скандала: "Женщины изменились, стали меркантильными"

Новина з відео

17:50 Полицейские Одесчины стали донорами крови для пострадавших жителей Херсона

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

20:52 Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

20:05 Год российской пропаганды: как путинские нарративы блокируются в Европе и распространяются в других странах

18:50 Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара с начала войны оказал помощь уже на 271 млн гривен

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:29 "Последнее" китайское предупреждение: что стоит за мирными предложениями Поднебесной

08:00 Как коррупция подпитывает войну

Эксклюзив

06:00 Как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше

Эксклюзив

18:00 "Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Актуальное по теме

None 28 Февраль 13:07

"Цинично заставляют платить комуналку": у российского "патриота" Газманова отняли квартиры в Европе

None 28 Февраль 12:58

Кирилл Буданов рассказал, готова ли россия на длительную войну и хватает ли ей оружия

None 28 Февраль 12:59

​​​Швеция даст 30 млн долларов на энергетическую поддержку Украины, — Галущенко

None 28 Февраль 12:55

Мониторинговая группа назвала новые доказательства подрыва А-50У: на что обратили внимание

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB