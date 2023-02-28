В Одессе дети стали больше болеть гриппом и ОРВИ: как уберечься

Избегайте близкого контакта с больным

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе увеличилась по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, увеличилось количество госпитализации.

Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".

Общий уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей незначительно вырос на 2,5%. Чаще новые случаи подтверждали именно у детей.

По мониторингу вирусологических исследований наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа типа А и вирусов негриппозной природы (парагрипп, аденовирус, риновирус и т.п.).

Кто в зоне риска

дети до 5 лет (особенно — дети до 2 лет);

беременные женщины;

люди в возрасте от 65 лет;

люди с избыточным весом;

больные диабетом;

больные хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями;

больные хроническими заболеваниями легких;

люди с другими тяжелыми хроническими заболеваниями;

люди, находящиеся на иммуносупрессивной терапии.

Полезные привычки для профилактики гриппа

Хотя лучший способ уберечься от сезонного гриппа — ежегодная вакцинация, некоторые простые правила помогут избежать болезни.

1. "Заболел — сиди дома"

Возьмите больничный. Грипп быстро передается, поэтому так называемый "трудовой героизм" (когда вы больные уходите на работу) будет только способствовать распространению инфекции.

2. Избегайте близкого контакта с больным

Старайтесь как можно меньше находиться рядом с людьми, у которых простуда, насморк или кашель. Если вы заболели, то держите дистанцию с другими людьми, чтобы уберечь их от болезни.

3. Прикрывайте нос и рот

Во время кашля и чихания грипп распространяется особенно быстро. Прикройте салфеткой рот и нос — это снизит вероятность передачи инфекции другим.

4. Мойте руки

Частое мытье рук поможет защититься от микробов. Если рядом нет воды и мыла, используйте спреи для рук на спиртовой основе.

5. Старайтесь не касаться лица

На руках очень много микробов. Касаясь руками лица вы увеличиваете шансы микробов попасть в организм через глаза, рот и нос.

6. Проветривайте и дезинфицируйте помещение

Регулярно проветривайте помещение, тщательно очищайте и дезинфицируйте поверхности, к которой часто прикасаетесь дома, на работе или в учебных заведениях. Это особенно важно, если в помещении находится больной.

7. Приучите себя к полезным привычкам

Будьте физически активны, избегайте стресса, высыпайтесь, пейте много воды и питайтесь питательной пищей.

Известно, что напитки оказывают большое влияние на состояние мозга. Поэтому важно следить за тем, что вы пьете каждый день. Каких именно напитков вам лучше избегать читайте в материале.