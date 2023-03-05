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Чотири продукти, які піднімуть імунітет навесні: поради лікаря-дієтолога

5 березня 2023 19:00
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Чотири продукти, які піднімуть імунітет навесні: поради лікаря-дієтолога
Як ефективно боротися із весняним авітамінозом
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Навесні організму потрібно приділити особливу увагу після довгої зими він виснажений, а отже, боротися з інфекціями буде складніше. Збалансована дієта має життєва важливе значення для підтримки вашої імунної системи, є деякі продукти, які мають особливі властивості, що підвищують імунітет.

Лікар-дієтолог Наомі Ньюман-Бейнарт назвала продукти, які найкраще підходять для створення надійного захисту від інфекції.

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Гриби обов'язково мають бути в раціоні

Бета-глюкан, що міститься в грибах, може допомогти вашій імунній системі працювати в повну силу. Ця речовина стимулює організм і допомагає підняти імунітет. Отже, вживаючи гриби, ви допоможете своєму організму боротися з різними інфекціями, вірусами та мікробами.

Овочі та фрукти

Свіжі овочі та фрукти є основним джерелом вітамінів для вашого організму і нехтувати цим не варто.

"Одне дослідження, проведене в Німеччині, показало, що медичні працівники, які споживали більше фруктів і овочів, хворіли на застуду на 20% рідше за час дослідження", — зазначила дієтолог Наомі Ньюман-Бейнарт.

Додатковим бонусом є те, що фрукти та овочі також корисні для вашої шкіри та загального здоров’я.

Потрібно їсти зелень

Додавання трав і спецій у ваші страви не тільки посилить смак, але і принесе ряд переваг для здоров’я. Трави та спеції використовувалися в медицині з давніх часів, а зігріваючі спеції, такі як імбир, гвоздика і кориця, прекрасні, щоб зберегти ваше здоров’я в будь-яку пору року.

Лимони та вітамін С

Вітамін С у великій кількості міститься в лимонах, щоденне вживання цитрусових допоможе сприятливо позначиться на вашому здоров'ї. Найпростіший спосіб додавати у воду свіжий лимонний сік.

"Вітамін С – це чудовий спосіб підтримати вашу імунну систему та рівень енергії, коли ви відчуваєте себе виснаженим, і як додатковий бонус, він підтримує вироблення колагену в організмі", — дієтолог Ньюман-Бейнарт.

Таким чином включивши до свого раціону гриби, фрукти та овочі, а також зелень з лимонним соком ви допоможете своєму організму пережити весняний авітаміноз.

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