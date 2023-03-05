Чотири продукти, які піднімуть імунітет навесні: поради лікаря-дієтолога
Навесні організму потрібно приділити особливу увагу після довгої зими він виснажений, а отже, боротися з інфекціями буде складніше. Збалансована дієта має життєва важливе значення для підтримки вашої імунної системи, є деякі продукти, які мають особливі властивості, що підвищують імунітет.
Лікар-дієтолог Наомі Ньюман-Бейнарт назвала продукти, які найкраще підходять для створення надійного захисту від інфекції.
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Гриби обов'язково мають бути в раціоні
Бета-глюкан, що міститься в грибах, може допомогти вашій імунній системі працювати в повну силу. Ця речовина стимулює організм і допомагає підняти імунітет. Отже, вживаючи гриби, ви допоможете своєму організму боротися з різними інфекціями, вірусами та мікробами.
Овочі та фрукти
Свіжі овочі та фрукти є основним джерелом вітамінів для вашого організму і нехтувати цим не варто.
"Одне дослідження, проведене в Німеччині, показало, що медичні працівники, які споживали більше фруктів і овочів, хворіли на застуду на 20% рідше за час дослідження", — зазначила дієтолог Наомі Ньюман-Бейнарт.
Додатковим бонусом є те, що фрукти та овочі також корисні для вашої шкіри та загального здоров’я.
Потрібно їсти зелень
Додавання трав і спецій у ваші страви не тільки посилить смак, але і принесе ряд переваг для здоров’я. Трави та спеції використовувалися в медицині з давніх часів, а зігріваючі спеції, такі як імбир, гвоздика і кориця, прекрасні, щоб зберегти ваше здоров’я в будь-яку пору року.
Лимони та вітамін С
Вітамін С у великій кількості міститься в лимонах, щоденне вживання цитрусових допоможе сприятливо позначиться на вашому здоров'ї. Найпростіший спосіб додавати у воду свіжий лимонний сік.
"Вітамін С – це чудовий спосіб підтримати вашу імунну систему та рівень енергії, коли ви відчуваєте себе виснаженим, і як додатковий бонус, він підтримує вироблення колагену в організмі", — дієтолог Ньюман-Бейнарт.
Таким чином включивши до свого раціону гриби, фрукти та овочі, а також зелень з лимонним соком ви допоможете своєму організму пережити весняний авітаміноз.