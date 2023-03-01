Как правильно питаться весной: советы одесских медиков

Одесские медики напомнили, как правильно питаться весной и на что следует обращать внимание
Весной люди начинают искать способы быстрых методов сброса "лишних" килограммов. Часто в ход идут экспресс диеты, голодание, пилюли для похудения. И никто не задумывается, что чуть-чуть ослабленный после зимней спячки организм может сильно пострадать от непродуманных над ним действий.
Одесские медики дали советы, как правильно питаться весной.
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"Резкое ограничение питательных веществ — белка, полезных жиров, сложных углеводов, витаминов и минералов для организма, который после зимы очень часто бывает ослабленным, может привести к обострению хронических заболеваний или появлению новых проблем со здоровьем. Пострадает и внешний вид — кожа, волосы и ногти, которые не станут ждать, пока вы начнете их нормально кормить снова", — отмечают медики.
Чтобы привести фигуру в строй необязательно экстремальные диеты. Следует просто сбалансировать свое питание.
Употребляйте овощи
Капуста, свёкла, морковь, замороженные овощи, квашеная капуста, немного свежих сырых овощей остаются в нашем рационе до поздней весны. И хотя витаминов в них становится меньше, но минералов и клетчатки достаточно.
Замороженные фрукты также полезны
Фрукты и ягоды весной менее разнообразны. Хорошо использовать замороженные ягоды. С ними мы получим органические кислоты, аскорбиновую кислоту, необходимые для наших сосудов, кожи и суставов. Для напитков лучше всего использовать шиповник. Можно использовать в качестве источника аскорбиновой кислоты цитрусовые и киви. Они длительно сохраняют под своей плотной кожурой этот витамин.
Не забывайте о белке
Яйца, птица, морская рыба, сыр, сливочное масло, сметана важны не только содержанием белка и полезных жиров — основы иммунитета, но и жирорастворимых витаминов А, Д, Е. Они отвечают за нашу костную систему, кожу, волосы и ногти. Не считая того, с этими продуктами поступает часть витаминов группы В, кальций, цинк, медь, железо, йод. Без них нормальный обмен веществ, работа иммунной и эндокринной систем невозможно.
Вместо соков — компоты
А вот что точно нужно убрать из весеннего рациона, так это сладкие напитки, пакетированные соки, кондитерские изделия, сахар. Они не только мешают нашей иммунной системе весной, но и влияют на нашу фигуру. Заменить вкусности можно сухофруктами, медом, черным шоколадом.
Известно, что напитки оказывают большое влияние на состояние мозга. Поэтому важно следить за тем, что вы пьете каждый день. Каких именно напитков вам лучше избегать читайте в материале.