Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські медики нагадали, як правильно харчуватися навесні і на що слід звертати увагу arrow

Одеські медики нагадали, як правильно харчуватися навесні і на що слід звертати увагу

1 березня 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Як правильно харчуватися навесні: поради одеських медиків
Весна — не найкращий час для суворих дієт
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Навесні люди починають шукати способи швидких методів скидання "зайвих" кілограмів. Часто у хід йдуть експрес дієти, голодування, пігулки для схуднення. І ніхто не замислюється, що трохи ослаблений після зимової сплячки організм може сильно постраждати від непродуманих над ним дій.

Одеські медики дали поради як правильно харчуватися навесні. 

Читайте також:

"Різке обмеження поживних речовин — білка, корисних жирів, складних вуглеводів, вітамінів і мінералів для організму, який після зими дуже часто буває ослабленим, може призвести до загострення хронічних захворювань або появи нових проблем зі здоров’ям. Постраждає і зовнішній вигляд — шкіра, волосся і нігті, які не стануть чекати, поки ви почнете їх нормально годувати знову", — зазначають медики. 

Аби привести фігуру до ладу не обов’язково екстремальні дієти. Слід просто збалансувати своє харчування. 

Вживайте овочі

як правильно харчуватися навесні

Капуста, буряк, морква, заморожені овочі, квашена капуста, трохи свіжих сирих овочів залишаються в нашому раціоні до пізньої весни. І хоча вітамінів в них стає менше, але мінералів та клітковини достатньо. 

Заморожені фрукти також корисні

як правильно харчуватися навесні

Фрукти і ягоди навесні менш різноманітні. Добре використовувати заморожені ягоди. З ними ми отримаємо органічні кислоти, аскорбінову кислоту, які потрібні для наших судин, шкіри і суглобів. Для напоїв найкраще використовувати шипшину. Можна використовувати як джерело аскорбінової кислоти цитрусові і ківі. Вони тривало зберігають під своєю щільною шкіркою цей вітамін.

Не забувайте про білок

як правильно харчуватися навесні

Яйця, птиця, морська риба, сир, вершкове масло, сметана важливі не лише вмістом білка і корисних жирів – основи імунітету, але і жиророзчинних вітамінів А, Д, Е. Вони відповідають за нашу кісткову систему, шкіру, волосся і нігті. Крім того, з цими продуктами надходить частина вітамінів групи В, кальцій, цинк, мідь, залізо, йод. Без них нормальний обмін речовин, робота імунної та ендокринної систем не можливі.

Замість соків — компоти

А ось що точно потрібно прибрати з весняного раціону, так це солодкі напої, пакетовані соки, кондитерські вироби, цукор. Вони не тільки заважають нашій імунній системі навесні, але і впливають на нашу фігуру. Замінити смаколики можна сухофруктами, медом, чорним шоколадом. 

Відомо, що напої дуже впливають на стан мозку. Тому важливо стежити за тим, що ви п’єте щодня. Яких саме напоїв вам краще уникати читайте в матеріалі.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

20:42 Росіяни завдали ракетного удару по Кременчуку: перші подробиці

20:31 Вибухи на Сумщині: ОВА пояснила, що трапилося

Ексклюзив

20:11 Емоції міста: перший день весни у Києві очима фотографа Новини.LIVE

20:11 Путін анонсував візит лідера Китаю до москви

20:01 В родині переможниці шоу "Танці з зірками" сталося горе

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 У Міноборони провели велику нараду щодо роботи військкоматів: що обговорили

Новина з фото

19:45 Зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач відзначив річницю весілля: історія знайомства з дружиною Вікторією

19:45 Якщо ваш дім в окупації: як українцям сплачувати комуналку

19:30 У Генштабі ЗСУ доповіли, на яких напрямках наступають росіяни

19:29 Масово псується урожай: окупанти на Луганщині влаштували терор місцевим фермерам

Новина з відео

19:20 "Запобігти. Врятувати. Допомогти.": одеські рятувальники провели навчальну акцію

Новина з відео

18:25 Тріумф чи повний провал? Яким буде березень 2023 для всіх знаків зодіаку

Новина з відео

18:14 Залишили "селфі на згадку" на вкрадених гаджетах: дев‘ятьом російським військовим-мародерам повідомлено про підозру

Ексклюзив

18:00 З надією на якнайшвидше визволення: життя Херсона сьогодні

Новина з відео

17:59 Дивом уникнули трагедії: подробиці обстрілу Чорнобаївки, від якого постраждав однорічний хлопчик

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:20 З боку Придністров'я можливі провокації та обстріли, — ОК "Південь"

Новина з відео

16:44 "У Коломні, поруч із моєю дачею!": пропагандист Красовський заістерив через атаку безпілотників (ВІДЕО)

Новина з відео

15:30 Опалювальний сезон 2023-2024: в Одесі може з’явитись міні-ТЕЦ

Новина з відео

14:37 Ситуація в морі змінюється досить динамічно, — Гуменюк

Новина з відео

14:23 ​​​​​​​У Кадіївці стався вибух на заводі, де росіяни ховали фури з боєприпасами

Ексклюзив

18:00 З надією на якнайшвидше визволення: життя Херсона сьогодні

17:50 "Львів — культурна столиця не тільки в мирний період, але і під час війни": режисер-фронтовик про театральне життя міста

Ексклюзив

17:31 Білоруські партизани пошкодили російський літак, який наводив ракети по Україні: нові подробиці диверсії

15:34 Людина, яка перетворила путіна на російського авторитета: некролог Гліба Павловського

09:49 Субкультура "ПВК Редан": що це таке

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

07:02 Від м'яча у сітці до неба у клітинці: ТОП-5 вироків футболістам в історії

Ексклюзив

06:40 Ціна питання: чи зможе зекономити бюджет України на виплатах військовим

06:20 Шість воєнних уроків, засвоєних за рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

20:28 "Росія готує новий ракетний удар, але з часом їх буде все менше і менше", — експерт

19:32 "Це що, наша нова реальність?!": Канделакі, Гіркін і Марков панікують через нальоти безпілотників

Актуальне по темі

None 1 Березень 20:47

Росіяни завдали ракетного удару по Кременчуку: перші подробиці

None 1 Березень 20:31

Вибухи на Сумщині: ОВА пояснила, що трапилося

None 1 Березень 20:03

Емоції міста: перший день весни у Києві очима фотографа Новини.LIVE

None 1 Березень 20:03

Путін анонсував візит лідера Китаю до москви

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB