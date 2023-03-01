Як правильно харчуватися навесні: поради одеських медиків

Весна — не найкращий час для суворих дієт

Навесні люди починають шукати способи швидких методів скидання "зайвих" кілограмів. Часто у хід йдуть експрес дієти, голодування, пігулки для схуднення. І ніхто не замислюється, що трохи ослаблений після зимової сплячки організм може сильно постраждати від непродуманих над ним дій.

Одеські медики дали поради як правильно харчуватися навесні.

"Різке обмеження поживних речовин — білка, корисних жирів, складних вуглеводів, вітамінів і мінералів для організму, який після зими дуже часто буває ослабленим, може призвести до загострення хронічних захворювань або появи нових проблем зі здоров’ям. Постраждає і зовнішній вигляд — шкіра, волосся і нігті, які не стануть чекати, поки ви почнете їх нормально годувати знову", — зазначають медики.

Аби привести фігуру до ладу не обов’язково екстремальні дієти. Слід просто збалансувати своє харчування.

Вживайте овочі

Капуста, буряк, морква, заморожені овочі, квашена капуста, трохи свіжих сирих овочів залишаються в нашому раціоні до пізньої весни. І хоча вітамінів в них стає менше, але мінералів та клітковини достатньо.

Заморожені фрукти також корисні

Фрукти і ягоди навесні менш різноманітні. Добре використовувати заморожені ягоди. З ними ми отримаємо органічні кислоти, аскорбінову кислоту, які потрібні для наших судин, шкіри і суглобів. Для напоїв найкраще використовувати шипшину. Можна використовувати як джерело аскорбінової кислоти цитрусові і ківі. Вони тривало зберігають під своєю щільною шкіркою цей вітамін.

Не забувайте про білок

Яйця, птиця, морська риба, сир, вершкове масло, сметана важливі не лише вмістом білка і корисних жирів – основи імунітету, але і жиророзчинних вітамінів А, Д, Е. Вони відповідають за нашу кісткову систему, шкіру, волосся і нігті. Крім того, з цими продуктами надходить частина вітамінів групи В, кальцій, цинк, мідь, залізо, йод. Без них нормальний обмін речовин, робота імунної та ендокринної систем не можливі.

Замість соків — компоти

А ось що точно потрібно прибрати з весняного раціону, так це солодкі напої, пакетовані соки, кондитерські вироби, цукор. Вони не тільки заважають нашій імунній системі навесні, але і впливають на нашу фігуру. Замінити смаколики можна сухофруктами, медом, чорним шоколадом.

Відомо, що напої дуже впливають на стан мозку. Тому важливо стежити за тим, що ви п’єте щодня. Яких саме напоїв вам краще уникати читайте в матеріалі.