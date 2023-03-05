росія може спробувати дестабілізувати ситуацію в Молдові — політолог Володимир Воля

В Молдові тривалий час відбуваються акції протесту, які підживлюються грошима з росії

З допомогою проросійські сили в опозиції москва спробує дестабілізувати ситуацію у Молдові. Якщо це станеться західний світ точно запровадить додаткові обмеження проти рф та засудить спроби підриву Молдови.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE заявив політолог Володимир Воля.

"Якщо говорити про сценарій дестабілізації, то це російські ресурси, спрямовані проросійським силам в Молдові. Вони і влаштовують заворушення. Ви ж чули про захоплення аеропорту в Кишиневі, коли кричали про нову народну революцію, а нова народна влада просить допомоги у росії. Це такий приблизний та очевидний розвиток подій", — зазначив політолог.

Крім того, заяви Санду та нового прем'єра щодо можливого сценарію з аеропортом — це не про те, що росія захопить Кишинів. Річ у тім, що до Молдови не можна потрапити літаком, не перетнувши повітряний простір Румунії або України. Тому ідею з аеропортом можна відкинути.

"Все, що летітиме Україною чи з Румунії, збиватиметься системами ППО. Молдова намагається консолідувати патріотичні сили перед обличчям загрози проросійських сил і, по суті, таким чином натякає, що буде з ПМР в разі спроби дестабілізації", — підкреслив Володимир Воля.

Якщо говорити про визнання ПМР путіним, то це говоритиме про те, що він втрачає зв’язок з реальністю і продовжуватиме це робити. Про це свідчить ця повномасштабна війна, якої з точки зору здорового глузду не мало бути. Але в очільника рф є проблеми з психікою - зазначив політолог.

Зазначимо що наразі на кордоні з Молдовою все спокійно та підконтрольно силам оборони. Втім військові не виключають провокації та обстріл кордону з боку Придністров'я.