З боку Придністров'я можливі провокації та обстріли — ОК "Південь"
Наразі на кордоні з Молдовою все спокійно та підконтрольно силам оборони. Втім військові не виключають провокації та обстріл кордону з боку Придністров'я.
Про це сказала керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
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Ситуація на кордоні з Молдовою зараз стабільна та контрольована. Погрози для відкриття другого фронту немає.
"Поки вони не критичні (ред. — загрози з боку Придністров'я). Ми говоримо про ймовірну активність ДРГ або якихось провокацій типу обстрілу держкордону. Вони не виключені, але ми уважно спостерігаємо. Поки що активності з того боку кордону немає. Ті сили які зосереджені країною-агресоркою на території ПМР не є критичною силою, яка здатна відкрити другий фронт", — зазначила Наталія Гуменюк.
Нагадаємо, росіяни продовжують розповсюджувати фейкові новини. Цього разу Україна нібито планувала провокації на території Придністров’я. Й мала для цього використовувати так звану "грязную бомбу". Втім в МЗС України спростували дану інформацію.
Також ми писали, що на території Придністров’я знаходяться склади із тоннами боєприпасів. Якщо вони вибухнуть, то Одесу чекатиме екологічна катастрофа.
Фото DW