Со стороны Приднестровья возможны провокации и обстрелы — ОК "Юг"

Угрозы для открытия второго фронта нет

На границе с Молдовой все спокойно и подконтрольно силам обороны. Впрочем, военные не исключают провокации и обстрел границы со стороны Приднестровья.

Об этом сказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Ситуация на границе с Молдовой сейчас стабильная и контролируемая. Угрозы открытия второго фронта нет.

"Пока они не критичны (ред. — угрозы со стороны Приднестровья). Мы говорим о вероятной активности ДРГ или каких-то провокаций типа обстрела госграницы. Они не исключены, но мы внимательно наблюдаем. Пока активности с той стороны границы нет. Эти силы которые сосредоточены страной-агрессорой на территории ПМР, не является критической силой, которая способна открыть второй фронт", — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, россияне продолжают распространять фейковые новости. На этот раз Украина планировала провокации на территории Приднестровья. И должна для этого использовать так называемую "грязную бомбу". Впрочем, в МИД Украины опровергли данную информацию.

Также мы писали, что на территории Приднестровья находятся склады с тоннами боеприпасов. Если они разразятся, то Одессу будет ждать экологическая катастрофа.

Фото DW