Погода в Одесі сьогодні: похмуро, але без опадів

Потепління не буде — синоптики про погоду в Одесі на завтра
В Одесі завтра, 16 лютого, очікується похмура, але суха погода. Температура коливатиметься в межах від -1°С до 0°С. Попри відсутність опадів, варто одягатися тепло, оскільки відчутна температура буде нижчою за фактичну через вітер.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 16 лютого
Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме 0 °C, відчуватиметься як -2 °C. Вітер південний, 4 м/с.
Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме -3 °C. Вітер північно-західний, 3 м/с.
День: вдень в Одесі потеплішає. Температура становитиме до +0 °C. Вітер північно-західний, 2 м/с.
Вечір: на вечір небо буде похмурим. Увечері збережеться -1 °C, але через вітер буде трохи прохолодніше. Вітер північно-західний, 3 м/с.
Атмосферний тиск: протягом дня 760-761 мм рт. ст.
Схід сонця очікується о 06:58, а захід — о 17:23, що дасть загальну тривалість світлового дня 10 годин 25 хвилин.
Погода в Одеській області на 16 лютого
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі -9...-4 °С, вдень від -2 °С до +3 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, у Харківській області завтра, 16 лютого, буде хмарна погода з проясненнями та сильними морозами. Також ми повідомляли, що в Україні різко зміниться погода і відзавтра посиляться морози, які протримаються щонайменше тиждень.
Читайте Новини.LIVE!