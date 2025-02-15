Погода в Одесі сьогодні: похмуро, але без опадів

Жінка з дитиною гуляє на Аркадійській алеї. Фото: Новини.LIVE

В Одесі завтра, 16 лютого, очікується похмура, але суха погода. Температура коливатиметься в межах від -1°С до 0°С. Попри відсутність опадів, варто одягатися тепло, оскільки відчутна температура буде нижчою за фактичну через вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме 0 °C, відчуватиметься як -2 °C. Вітер південний, 4 м/с.

Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме -3 °C. Вітер північно-західний, 3 м/с.

День: вдень в Одесі потеплішає. Температура становитиме до +0 °C. Вітер північно-західний, 2 м/с.

Вечір: на вечір небо буде похмурим. Увечері збережеться -1 °C, але через вітер буде трохи прохолодніше. Вітер північно-західний, 3 м/с.

Атмосферний тиск: протягом дня 760-761 мм рт. ст.

Схід сонця очікується о 06:58, а захід — о 17:23, що дасть загальну тривалість світлового дня 10 годин 25 хвилин.

Погода в Одесі на неділю. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 16 лютого

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі -9...-4 °С, вдень від -2 °С до +3 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області на неділю. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харківській області завтра, 16 лютого, буде хмарна погода з проясненнями та сильними морозами. Також ми повідомляли, що в Україні різко зміниться погода і відзавтра посиляться морози, які протримаються щонайменше тиждень.